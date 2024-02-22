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Вчера, 15:44

В январе-феврале 2024 года в России признали банкротами 1 тыс. 342 компании

УрБК, Москва, 07.03.2024. В январе-феврале 2024 года 1 тыс. 342 юрлица в России были признаны банкротами, пишет «Коммерсантъ».

«В январе в РФ признана банкротом 571 компания, в феврале — 771, по сообщениям о судебных актах в ЕФРСБ. В 2023 году их было 364 и 478 соответственно. Таким образом, прирост за январь 2024 года составил около 57%, за февраль — 61%», — пишет издание.

По данным ЕФРСБ, в 2022 году банкротами признали 9 тыс. 047 юрлиц, а в 2023 году их число снизилось до 7 тыс. 400. Наблюдение (судебная процедура в процессах о банкротствах) в 2023 году было введено в 7 тыс. 532 компаниях, что на 44,1% выше показателя 2022 года (5 тыс. 225 юрлиц).
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