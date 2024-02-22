В январе-феврале 2024 года в России признали банкротами 1 тыс. 342 компании

УрБК, Москва, 07.03.2024. Объем выданных в феврале 2024 года автокредитов в России превысил 171 млрд руб., что на 29% ...22.02.2024 В январе-феврале 2024 года доля высококритичных кибератак в РФ выросла в три раза
УрБК, Москва, 22.02.2024. В январе-феврале 2024 года доля кибератак высокой критичности в России выросла с 2% до 6,3% ...22.02.2024 Средняя стоимость техобслуживания автомобилей в России выросла на 38% в 2023 году
УрБК, Москва, 22.02.2024. Средняя стоимость технического обслуживания (ТО) автомобилей в РФ выросла в течение 2023 года ...06.02.2018 Число признанных банкротами физлиц в Свердловской области выросло на 44%
В 2017 году в Свердловской области признали банкротами 967 физических лиц, что на 44% выше уровня предыдущего года. Об ...06.02.2018 Число признанных банкротами физлиц в Свердловской области выросло на 44%
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2018. В 2017 году в Свердловской области признали банкротами 967 физических лиц, что на 44% ...