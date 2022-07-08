В январе-феврале 2024 года в России признали банкротами 1 тыс. 342 компании

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УрБК, Екатеринбург, 06.02.2018. В 2017 году в Свердловской области признали банкротами 967 физических лиц, что на 44% ...