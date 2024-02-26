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Вчера, 15:23

В Свердловской области расселено 360 тыс. квадратных метров аварийного жилья

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Свердловская область находится на восьмом месте среди регионов РФ по объему расселенного аварийного жилья, на сегодняшний день расселено 360 тыс. кв. м. такого жилья, сообщает департамент информполитики региона, ссылаясь на данные федерального Фонда развития территорий.

Для реализации этого проекта Фонд перечислил Свердловской области 1,6 млрд руб. Глава региона Евгений Куйвашев дополнительно направил на переселение из аварийного жилья 1,3 млрд руб. из областного бюджета, еще около 30 млн руб. добавят муниципалитеты. Общий объем выделенных в 2024 году средств в Свердловской области составит свыше 2,9 млрд руб.

«Шестилетняя программа по расселению аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года, рассчитана до сентября 2025 года. В программе участвуют 58 муниципалитетов Свердловской области. Благодаря ей мы обеспечим возможностью переехать в современное, комфортное безопасное жилье 20 тыс. уральцев. План выполнен уже на 78%», — рассказал и. о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.
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