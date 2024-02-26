В Свердловской области расселено 360 тыс. квадратных метров аварийного жилья

УрБК, Екатеринбург. 26.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2024 году на расселение аварийного ...07.07.2022 Свердловская область получит из федерального бюджета 2,1 млрд рублей на расселение ветхого и аварийного жилья
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. Свердловская область получит из федерального бюджета 2,1 млрд руб. на расселение ...10.06.2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы расселения из аварийного жилья
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2022. Губернатор Свердловской области распорядился увеличить почти на 4 млрд руб. объем ...10.08.2021 Екатеринбург претендует на статус первого города-миллионника без аварийных лифтов
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2021. Свердловская область досрочно получила 1,7 млрд руб. на расселение аварийного жилья. Об ...27.12.2018 Более 10 тыс. жителей Челябинской области переселят из аварийного жилья
УрБК, Челябинск, 27.12.2018. В Челябинской области до 2024 года переселят более 10 тыс. жителей ветхо-аварийных домов. ...