ПНТЗ за счет установки светодиодов в цехах снизит расход электроэнергии и сэкономит 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...15.11.2023 ПНТЗ в год 13-летия электросталеплавильного цеха выпустил 13-миллионную тонну стали
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...23.03.2023 ПНТЗ сократил энергопотребление за счет модернизации освещения в цехах
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...31.01.2023 ПНТЗ увеличил производительность труда в электросталеплавильном цехе
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...23.08.2022 Модернизация оборудования на ПНТЗ за 18 млн рублей позволит экономить до 8 млн рублей ежегодно
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), входящем в Трубную Металлургическую ...