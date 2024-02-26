ПНТЗ за счет установки светодиодов в цехах снизит расход электроэнергии и сэкономит 1 млн рублей

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) установил в цехах 438 новых светодиодных светильников. Это снизит расход электроэнергии в среднем на 219 МВт-часов в год и сэкономит 1 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия.Дуговые ртутно-вольфрамовые лампы заменили на деревообрабатывающем участке фасонно-литейного цеха, в трубопрокатном цехе № 5, на складе запчастей и производственном участке отделки и сдачи труб, а также в службе отгрузки готовой продукции и полуфабрикатов электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32». Кроме того, оборудование заменили на объектах энергоцеха — блоке очистных сооружений, насосной станции и подстанциях.Новые светодиодные светильники, срок службы которых составляет более 50 тыс. часов, просты в обслуживании, создают комфортное освещение на рабочих местах, обладают ударопрочностью и высокой световой отдачей, что обеспечивает экономию электроэнергии.«Внедряя энергоэффективные технологии, ПНТЗ сокращает потребление ресурсов и снижает углеродный след, улучшает условия труда сотрудников и повышает безопасность на производственных площадках. Это соответствует приоритетам ТМК в области устойчивого развития. Около 90% производственных и складских площадей завода переведены на современное светодиодное освещение, и работа в этом направлении будет продолжена», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.Напомним, что ПНТЗ ведет масштабную замену верховых светильников в рамках программы по энергосбережению с 2018 года.