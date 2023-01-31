УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:02

ПНТЗ сократил энергопотребление за счет модернизации освещения в цехах

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) повысил энергоэффективность производства за счет модернизации системы освещения промышленных площадок. Предприятие снизит потребление электроэнергии более чем на 1 тыс. 500 мегаватт-часов и получит экономический эффект в размере более 5 млн руб. в год.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в рамках проекта были заменены более 1 тыс. светильников в трубопрокатном цехе № 1, службе отгрузки готовой продукции и полуфабрикатов электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» и цехе складского хозяйства. По словам специалистов, современные светодиодные светильники подобраны с учетом специфики деятельности промышленных объектов, обладают высокой степенью защиты, а также устойчивы к экстремальным температурным условиям и воздействиям окружающей среды. Оборудование обеспечит комфортное освещение без мерцания и бликов, а также его удобно обслуживать. Экономия достигается в том числе за счет сокращения расходов на безопасную утилизацию ртутьсодержащих ламп, которые применялись ранее.

«ПНТЗ непрерывно внедряет новейшие решения для повышения операционной эффективности и безопасности производства. Современные технологии освещения позволили предприятию получить комплексный эффект: снизить углеродный след за счет сокращения потребления электроэнергии, улучшить условия работы для сотрудников, что напрямую влияет на рост производительности, а также повысить уровень безопасности труда в подразделениях», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Отметается, что масштабная работа по модернизации освещения ведется на ПНТЗ с 2018 года. За это время в цехах установили почти 5 тыс. 500 светодиодных светильников. В 2023 году предприятие также планирует продолжить программу и заменить около 500 светильников на деревообрабатывающем участке фасоннолитейного цеха, в трубопрокатном цехе № 5 и объектах энергоцеха.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.01.2023 ПНТЗ увеличил производительность труда в электросталеплавильном цехе

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...

10.10.2022 На ПНТЗ сформировали план реализации программы по повышению производительности труда

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2022. Специалисты Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную ...

23.08.2022 Модернизация оборудования на ПНТЗ за 18 млн рублей позволит экономить до 8 млн рублей ежегодно

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), входящем в Трубную Металлургическую ...

16.12.2021 ПНТЗ реализовал проект по улучшению условий труда сотрудников

УрБК, Первоуральск, 16.12.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...

17.01.2014 ОАО «ПНТЗ» более чем на 4% сократило расходы на использование энергоносителей

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2014. В 2013 году Первоуральский новотрубный завод (входит в группу ЧТПЗ) сократил расходы на ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (532)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18