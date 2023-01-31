ПНТЗ сократил энергопотребление за счет модернизации освещения в цехах

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) повысил энергоэффективность производства за счет модернизации системы освещения промышленных площадок. Предприятие снизит потребление электроэнергии более чем на 1 тыс. 500 мегаватт-часов и получит экономический эффект в размере более 5 млн руб. в год.



Как сообщает пресс-служба предприятия, в рамках проекта были заменены более 1 тыс. светильников в трубопрокатном цехе № 1, службе отгрузки готовой продукции и полуфабрикатов электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» и цехе складского хозяйства. По словам специалистов, современные светодиодные светильники подобраны с учетом специфики деятельности промышленных объектов, обладают высокой степенью защиты, а также устойчивы к экстремальным температурным условиям и воздействиям окружающей среды. Оборудование обеспечит комфортное освещение без мерцания и бликов, а также его удобно обслуживать. Экономия достигается в том числе за счет сокращения расходов на безопасную утилизацию ртутьсодержащих ламп, которые применялись ранее.



«ПНТЗ непрерывно внедряет новейшие решения для повышения операционной эффективности и безопасности производства. Современные технологии освещения позволили предприятию получить комплексный эффект: снизить углеродный след за счет сокращения потребления электроэнергии, улучшить условия работы для сотрудников, что напрямую влияет на рост производительности, а также повысить уровень безопасности труда в подразделениях», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.



Отметается, что масштабная работа по модернизации освещения ведется на ПНТЗ с 2018 года. За это время в цехах установили почти 5 тыс. 500 светодиодных светильников. В 2023 году предприятие также планирует продолжить программу и заменить около 500 светильников на деревообрабатывающем участке фасоннолитейного цеха, в трубопрокатном цехе № 5 и объектах энергоцеха.