СОФПП проведет онлайн-форум для свердловских самозанятых

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Самозанятые и предприниматели Среднего Урала смогут бесплатно обучиться основам ...24.05.2023 Более 500 свердловских предпринимателей приняли участие в форуме «Грабли для бизнеса» в креативном пространстве «Домна»
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Форум «Грабли для бизнеса. Технологии и люди» собрал свыше 500 предпринимателей ...05.04.2023 Самозанятые свердловчане смогут посетить онлайн-форум по развитию бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Свердловской области самозанятые жители 27 апреля смогут поучаствовать в ...23.09.2022 В Свердловской области пройдет онлайн-форум для самозанятых по продвижению в соцсетях и на маркетплейсах
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Свердловской области 12 октября пройдет онлайн-форум для самозанятых, посвященный ...08.11.2021 Екатеринбургский форум «Города России 2030» состоится в онлайн-формате
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. Екатеринбургский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия» ...