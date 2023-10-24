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Вчера, 14:26

СОФПП проведет онлайн-форум для свердловских самозанятых

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. 26 марта состоится онлайн-форум «Самозанятый: Считаем свой бизнес в цифрах. Мой бизнес. Свердловская область», организованный Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) и правительством региона. Об этом пишет департамент информполитики Среднего Урала.

Форум будет работать с 10.00 до 16.00 в онлайн-формате на базе студии Sofp Live. Зарегистрироваться на участие и посмотреть программу мероприятия можно на сайте форума.

«Он ответит на главные вопросы плательщиков налога на профессиональный доход — как рассчитать справедливую стоимость продукта или услуги и спланировать финансовые потоки, а также уменьшить риски и защититься от штрафов», — говорится в сообщении департамента.

Экспертами на форуме выступят коучи, финансисты, юристы и налоговые консультанты. Приглашенным гостем будет преподаватель Высшей школы экономики основатель диджитал-агентства bQ Group автор Telegram-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.

«По итогам форума участники смогут разобраться, как грамотно спланировать финансы, как посчитать реальные расходы на создание продукта или услуги и определить цену, которая устроит продавца и покупателя. Эксперты расскажут, что делать, если самозанятый превысил установленный законом лимит доходов, и как правильно составить договор с клиентом», — отметили в департаменте информполитики.
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