СОФПП проведет онлайн-форум для свердловских самозанятых

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УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Самозанятые и предприниматели Среднего Урала смогут бесплатно обучиться основам ...

Более 500 свердловских предпринимателей приняли участие в форуме «Грабли для бизнеса» в креативном пространстве «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Форум «Грабли для бизнеса. Технологии и люди» собрал свыше 500 предпринимателей ...

Самозанятые свердловчане смогут посетить онлайн-форум по развитию бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Свердловской области самозанятые жители 27 апреля смогут поучаствовать в ...

В Свердловской области пройдет онлайн-форум для самозанятых по продвижению в соцсетях и на маркетплейсах

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Свердловской области 12 октября пройдет онлайн-форум для самозанятых, посвященный ...

Екатеринбургский форум «Города России 2030» состоится в онлайн-формате

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. Екатеринбургский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия» ...