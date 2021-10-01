В Екатеринбурге увеличат зоны озелененных территорий на 10 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об увеличении зоны озелененных территорий на 10 тыс. кв. м., а площадь городских лесов — на 687 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Так, деревья сохранятся в Чкаловском районе рядом с жилым домом № 12 по улице Инженерной. Зеленые благоустроенные зоны появятся в Академическом районе, на территории ДНТ «Поселок «Родник» и на месте пресечения улиц Репина — Коперника в Верх-Исетском районе.



Статус городских лесов получили участок на улице Трудовой в Кировском районе и участок вдоль западной границы особо охраняемой природной территории «Нижне-Исетский лесной парк».



В администрации сообщили, что увеличение зеленых территорий стало возможным за счет внесения изменений в правила землепользования и застройки, которые закрепили за рядом территорий общего пользования статус парков.