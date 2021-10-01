УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:22

В Екатеринбурге увеличат зоны озелененных территорий на 10 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об увеличении зоны озелененных территорий на 10 тыс. кв. м., а площадь городских лесов — на 687 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, деревья сохранятся в Чкаловском районе рядом с жилым домом № 12 по улице Инженерной. Зеленые благоустроенные зоны появятся в Академическом районе, на территории ДНТ «Поселок «Родник» и на месте пресечения улиц Репина — Коперника в Верх-Исетском районе.

Статус городских лесов получили участок на улице Трудовой в Кировском районе и участок вдоль западной границы особо охраняемой природной территории «Нижне-Исетский лесной парк».

В администрации сообщили, что увеличение зеленых территорий стало возможным за счет внесения изменений в правила землепользования и застройки, которые закрепили за рядом территорий общего пользования статус парков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.10.2021 Администрация Екатеринбурга увеличила площадь городских лесов

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Администрация Екатеринбурга включила в перечень городских лесов территорию в районе ...

17.12.2015 Власти Екатеринбурга утвердили около 20 зеленых зон в городе

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2015. Муниципальная комиссия по правилам землепользования и застройке 17 декабря провела ...

28.10.2015 В Екатеринбурге под охрану взяли еще две зеленые зоны

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2015. Муниципальная комиссия по землепользованию и застройке в рамках работы по защите ...

06.02.2015 Власти Екатеринбурга предложили увеличить зеленые зоны в городе

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2015. Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений и ...

11.06.2014 В Екатеринбурге земельный участок в районе ул. Шварца получит статус территории общего пользования

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2014. Депутаты Екатеринбургской городской думы поддержали предложение администрации города о ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом09.02.2024Музейная афиша08.02.2024Цифровизация металлургии
Архив новостей
Март 2024 (164)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18