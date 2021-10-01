В Екатеринбурге увеличат зоны озелененных территорий на 10 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Администрация Екатеринбурга включила в перечень городских лесов территорию в районе ...17.12.2015 Власти Екатеринбурга утвердили около 20 зеленых зон в городе
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2015. Муниципальная комиссия по правилам землепользования и застройке 17 декабря провела ...28.10.2015 В Екатеринбурге под охрану взяли еще две зеленые зоны
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2015. Муниципальная комиссия по землепользованию и застройке в рамках работы по защите ...06.02.2015 Власти Екатеринбурга предложили увеличить зеленые зоны в городе
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2015. Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений и ...11.06.2014 В Екатеринбурге земельный участок в районе ул. Шварца получит статус территории общего пользования
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2014. Депутаты Екатеринбургской городской думы поддержали предложение администрации города о ...