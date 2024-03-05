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Вчера, 10:44

Объем выдачи автокредитов в России в феврале 2024 года превысил 171 млрд рублей

УрБК, Москва, 07.03.2024. Объем выданных в феврале 2024 года автокредитов в России превысил 171 млрд руб., что на 29% превышает показатель января 2024 года и более чем в два раза — февраля 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные экспресс-мониторинга Frank RG.

«По итогам февраля 2024 года показатели рынка автокредитования обновили исторические максимумы. Объем выданных кредитов превысил 171 млрд руб.», — пишет издание.

Количество выданных автокредитов составило 121 тыс. штук, что на 28% выше показателя января 2024 года и на 90% больше показателя февраля 2023 года.

«Рынку пока удается отсрочить момент, когда высокие процентные ставки начнут значимо сказываться на объемах кредитования», — резюмировал проектный лидер Frank RG Станислав Сухов.
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