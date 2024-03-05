Объем выдачи автокредитов в России в феврале 2024 года превысил 171 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В январе 2024 года на Южном Урале было выдано 1,71 тыс. новых автокредитов на общую сумму ...

В Челябинской области выдали 1,71 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года

В течение января 2024 года в Свердловской области было выдано 1,85 тыс. новых автокредитов на общую сумму 2,7 млрд руб. ...

На Среднем Урале выдали 1,85 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В течение января 2024 года в Свердловской области было выдано 1,85 тыс. новых ...

На Среднем Урале выдали 1,85 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года

УрБК, Москва, 01.03.2024. В январе 2024 года российские банки выдали ипотечные займы на сумму 271,7 млрд руб., что на ...

Объем выдачи ипотеки в России снизился на 3,5% в январе 2024 года

В январе 2024 года в России было выдано 17 тыс. кредитов на покупку автомобилей с пробегом

УрБК, Москва, 28.02.2024. В январе 2024 года россияне взяли 17 тыс. кредитов на покупку подержанных автомобилей. Их ...