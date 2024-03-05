Объем выдачи автокредитов в России в феврале 2024 года превысил 171 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В январе 2024 года на Южном Урале было выдано 1,71 тыс. новых автокредитов на общую сумму ...04.03.2024 На Среднем Урале выдали 1,85 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года
В течение января 2024 года в Свердловской области было выдано 1,85 тыс. новых автокредитов на общую сумму 2,7 млрд руб. ...04.03.2024 На Среднем Урале выдали 1,85 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В течение января 2024 года в Свердловской области было выдано 1,85 тыс. новых ...01.03.2024 Объем выдачи ипотеки в России снизился на 3,5% в январе 2024 года
УрБК, Москва, 01.03.2024. В январе 2024 года российские банки выдали ипотечные займы на сумму 271,7 млрд руб., что на ...28.02.2024 В январе 2024 года в России было выдано 17 тыс. кредитов на покупку автомобилей с пробегом
УрБК, Москва, 28.02.2024. В январе 2024 года россияне взяли 17 тыс. кредитов на покупку подержанных автомобилей. Их ...