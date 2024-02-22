С 12 по 19 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 7,99%, до 41,3 руб. ...22.02.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. С 12 по 19 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...27.07.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. С 17 по 24 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...30.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
С 20 по 27 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,83%, до 183,87 руб. за ...30.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. С 20 по 27 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...