УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. С 26 февраля по 4 марта 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли ...21.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
С 11 по 18 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 11,3%, до 116,52 руб. ...27.07.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. С 17 по 24 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...30.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
С 20 по 27 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,83%, до 183,87 руб. за ...30.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. С 20 по 27 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...