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Вчера, 15:04

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель

С 26 февраля по 4 марта 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 3,56%, до 25,58 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свеклу (на 2,15%, до 43,4 руб. за кг), мясные консервы для детского питания (на 1,22%, до 1 тыс. 080,25 руб. за кг), а также на бананы (на 1,17%, до 167,93 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 6,01%, до 255,59 руб. за кг).
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