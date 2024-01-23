Дороги в Екатеринбурге в 2024 году будут ремонтировать по ночам

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В Свердловской области в 2024 году будут осуществляться реконструкция и строительство ...27.01.2022 На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области направят 8,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. Объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в ...11.11.2020 Администрация Екатеринбурга назвала объекты улично-дорожной сети, которые планируется отремонтировать в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2020. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии ...15.11.2019 Стал известен список улиц Екатеринбурга, которые будут ремонтировать в 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии ...07.10.2015 В Екатеринбурге три дня будут ремонтировать нечетную сторону проспекта Ленина
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2015. В Екатеринбурге три дня по ночам будут ремонтировать нечетную сторону проспекта Ленина, ...