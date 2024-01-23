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Дороги в Екатеринбурге в 2024 году будут ремонтировать по ночам

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Чтобы не провоцировать дорожные пробки, дороги в Екатеринбурге будут ремонтировать в выходные и по ночам, заявил заместитель главы города Алексей Бубнов.

«Ремонтировать будем в основном ночью, а также в выходные. Я думаю, пробки минимизируем. Будем стараться достичь баланса, чтобы никто не остался в обиде. Конечно, без жалоб не обойдется, я призываю горожан к терпимости», — сообщил А. Бубнов в эфире «Областного телевидения».

Ремонты на 24 участках начнутся с наступлением плюсовых температур и продолжатся до Дня города в августе. Всего на эти работы выделено в 2024 году 908 млн руб.
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