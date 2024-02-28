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Предприниматели в РФ заработали 6 трлн рублей в 2023 году

УрБК, Москва, 06.03.2024. В 2023 году доходы россиян от предпринимательской деятельности составили 6 трлн руб., что на 1,5 трлн руб. больше, чем в 2022 году, пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

«Доходы населения от предпринимательской деятельности, по статистике Росстата, в 2023 году достигли 6 трлн руб., показав рост в номинальном выражении на 32% к 2022 году (почти 1,5 трлн руб.), а в реальном (с поправкой на инфляцию) — почти на 25%, следует из расчетов замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Светланы Мисихиной, представленных в обзоре института», — пишет издание.

Доля доходов предпринимателей в общих доходах населения РФ составила 6,8%, показатель выше (7%) был в 2014 году. В 2022 году он равнялся 5,7%.
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