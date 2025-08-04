Университет Правительства Москвы принял участие в проекте Яндекс Образования и НИУ ВШЭ по применению ИИ в написании дипломных работ

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. Университет Правительства Москвы стал одним из 11 ведущих российских вузов, которые приняли участие в совместном проекте Яндекс Образования и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) по внедрению современных технологий искусственного интеллекта в процесс подготовки выпускных квалификационных работ, сообщает
пресс-служба вуза.
Проект стартовал в 2024-м году в НИУ ВШЭ и постепенно расширился — к нему присоединились Университет Правительства Москвы, Национальный исследовательский университет ИТМО, Казанский федеральный университет, Новосибирский государственный технический университет, Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского и другие вузы. Более 500 студентов гуманитарных, экономических и педагогических направлений познакомились с возможностями искусственного интеллекта и успешно применили новые навыки при подготовке дипломных работ.
В этом году в проекте приняли участие девять студентов и девять научных руководителей Университета — вместе с экспертами они осваивали возможности ИИ-инструментов для решения трудоемких задач: анализа больших объемов информации, структурирования данных, визуализации результатов и работы с текстом.
Участникам был предоставлен бесплатный доступ к новому поколению моделей искусственного интеллекта, что позволило использовать самые современные технологии для улучшения качества исследовательских работ. На защитах студенты рассказывали, в каких именно задачах применяли искусственный интеллект и как планируют использовать его в будущей профессиональной деятельности, а комиссия оценивала их способность критически работать с ИИ.
«Изучение искусственного интеллекта — необходимость для современных образовательных учреждений. Наша задача — научить студентов правильно и осознанно использовать эти технологии в учебном процессе. Искусственный интеллект значительно облегчает рутинную интеллектуальную работу, но ни в коем случае не заменяет собственные размышления и творческий подход — это важно донести до ребят», — отметил профессор кафедры государственного управления и кадровой политики Университета Правительства Москвы Игорь Денисов.
Опрос показал, что 60% студентов обращались к ИИ для структурирования текста, 51% — для литературного обзора, 47% — применяли ИИ для создания черновиков и написания текста, 45% — для автоматизации обработки данных и 42% — для стилистической корректировки текста.
При этом студенты воспринимают ИИ как вспомогательный инструмент, а не замену полноценной работе: 46% оценили вклад таких инструментов как умеренный — они помогли им в некоторых аспектах работы, еще 34% использовали их эпизодически, 17% студентов применяли ИИ на всех этапах, а для 4% — применение ИИ практически не повлияло на результат.
«За прошедший год искусственный интеллект стал полноценным компаньоном в решении образовательных задач, а ИИ-компетенции — важным требованием для выпускников на современном рынке труда. Мы стремимся помогать университетам развивать ИИ-грамотность и формировать востребованные навыки у будущих специалистов и преподавателей. Особенно ценно, что студенты воспринимают нейроинструменты как партнеров по мышлению, а не замену себе. Мы намерены и дальше помогать вузам находить оптимальные способы интеграции современных технологий», — отметил руководитель направления стратегического развития высшего образования в Яндекс Образовании Кирилл Баранников.
В рамках проекта эксперты Яндекс Образования и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ также провели обучение преподавателей и научных руководителей Университета Правительства Москвы по работе с генеративным искусственным интеллектом. Программа включала основы промптинга — умения формулировать правильные запросы к ИИ для получения качественных результатов, а также обучение использованию ИИ для создания персональных ассистентов и автоматизации учебных процессов. Такой подход помогает преподавателям эффективно внедрять современные технологии в образовательный процесс и развивать у студентов критическое мышление в работе с искусственным интеллектом.