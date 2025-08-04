Студенты гуманитарных направлений НГТУ НЭТИ впервые применили ИИ в дипломных работах

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. 11 российских университетов приняли участие в проекте Яндекса и НИУ ВШЭ по применению ИИ в процессе подготовки выпускных квалификационных работ. Из них — 41 студент и 7 научных руководителей Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ, сообщает
пресс-служба вуза.
Эксперты Яндекс Образования и факультета компьютерных наук ВШЭ научили студентов и преподавателей использовать нейросеть YandexGPT в трудоемких задачах — для анализа источников, структурирования информации, визуализации данных и работы с текстом.
Пилотный проект был запущен в 2024 году для студентов НИУ ВШЭ, а в этом году к нему присоединились ИТМО, КФУ, НГТУ НЭТИ, ННГУ, СибГМУ, СКФУ, ТГУ, ТюмГУ, Университет Правительства Москвы и УрФУ. Более 500 студентов, изучающих гуманитарные и социальные науки, экономику и менеджмент, историю и коммуникации, филологию, медиа и педагогику, освоили навыки работы с генеративными моделями и применили их при подготовке ВКР.
Платформа Yandex Cloud предоставила участникам бесплатный доступ к семейству моделей нового поколения YandexGPT 5, при этом они могли использовать любые доступные ИИ-инструменты. На защитах студенты рассказывали, в каких именно задачах применяли GPT и как планируют использовать нейросети в будущей работе, а комиссия оценивала способность студентов критически работать с искусственным интеллектом.
«Несмотря на то, что технологии искусственного интеллекта появились относительно недавно, они уже достаточно плотно вошли во все сферы жизни общества, включая образование. Это замечательный инструмент, дающий его умелому пользователю большие возможности по анализу и обработке больших массивов данных, обработке текстов, стилистическому редактированию и т. д. Ключевым аспектом здесь становится корректное и адекватное применение технологий ИИ, вопросы этики. Именно для того, чтобы в полевых условиях оценить возможности искусственного интеллекта, оценить результаты работы, получить обратную связь от преподавателей и студентов, мы и включились в этот эксперимент, который, по моему мнению, завершился достаточно успешно», — поделился проректор НГТУ НЭТИ по учебной работе Сергей Чернов.
Опрос студентов показал, что они обращались к ИИ в первую очередь для структурирования текста (60%) и литературного обзора (51%). 47% студентов применяли ИИ для создания черновиков и написания текста, 45% — для автоматизации обработки данных, 42% — для стилистической корректировки текста.
При этом студенты воспринимают ИИ как вспомогательный инструмент, который дополняет, а не заменяет самостоятельные усилия: 45% студентов оценили вклад ИИ как умеренный (он помог им лишь в некоторых аспектах работы), еще 34% — как незначительный (они использовали GPT эпизодически, а на итог работы это не повлияло), 17% студентов обращались к ИИ на всех этапах работы, а 4% опрошенных отметили, что опыт участия в проекте на их работу не повлиял (они практически не использовали нейросети).
«За прошедший год искусственный интеллект стал полноценным компаньоном в решении образовательных задач, а ИИ-компетенции — неотъемлемым требованием для выпускников на современном рынке труда. В Яндекс Образовании мы ставим перед собой масштабную цель — помогать университетам развивать ИИ-грамотность и формировать востребованные навыки у будущих специалистов и преподавателей. В этом году проект по применению ИИ в дипломах охватил несколько сотен студентов и более десятка университетов. Особенно ценно, что студенты воспринимают нейроинструменты как партнеров по мышлению, а не замену себе. Мы намерены и дальше помогать вузам находить оптимальные способы интеграции современных технологий», — поделился руководитель направления стратегического развития высшего образования в Яндекс Образовании Кирилл Баранников.
Помимо этого, эксперты Яндекса и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ обучали преподавателей — научных руководителей — использовать ИИ-инструменты. Им рассказывали про различные аспекты работы с генеративными нейросетями: от основ промтинга до создания собственных ИИ-ассистентов.