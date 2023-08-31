Советник главы МЧС России Даниил Мартынов пообещал свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву оказать поддержку региону в пожароопасный период

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Советник главы МЧС России Даниил Мартынов и свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудили подготовку к пожароопасному сезону. По поручению главы ведомства Александра Куренкова Средний Урал получит необходимую федеральную поддержку в ближайшие месяцы, сообщает департамент информационной политики региона.



«Сегодня мы прикладываем максимум усилий, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации. Мы тушим крупные торфяные пожары, точечно ведем работу по каждому муниципалитету, расширяем минерализованные полосы, обучаем персонал», — рассказал Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи с советником главы МЧС.



Напомним, что ранее свердловский губернатор поручил активизировать подготовку к пожароопасному сезону 2024 года и подписал соответствующее распоряжение. Ответственные министерства и ведомства должны принять комплекс мер для выполнения этой задачи.