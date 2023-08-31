Советник главы МЧС России Даниил Мартынов пообещал свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву оказать поддержку региону в пожароопасный период

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил к февралю 2024 года вывести на ...13.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить комплексную поддержку погорельцам из села Шайдуриха
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил село Шайдуриха (Невьянский ...25.05.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 12,6 млн рублей на подготовку к отопительному сезону в Ивделе
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о направлении ...11.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился начать подготовку к пожароопасному сезону 2023 года в регионе
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Свердловской области стартовала подготовка к обеспечению пожарной безопасности в ...19.09.2022 Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Екатеринбурге сегодня состоялась инаугурация избранного главы региона. В должность ...