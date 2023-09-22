Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали 342 км линий электропередачи на Ямале

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. «Россети» — МЭС Урала смонтировали три новые опоры отечественного производства на линии ...29.03.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» установили новые опоры на ЛЭП 220 кВ в Курганской области
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» выполнили работы по замене четырех опор на линии ...31.05.2021 «Россети ФСК ЕЭС» заменят 184 километра грозотроса на 14 линиях электропередачи в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») проведут модернизацию 14 линий электропередачи для ...17.03.2021 «Россети ФСК ЕЭС» установят 19 новых опор на 10 линиях электропередачи на Урале
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. До конца этого года «Россети ФСК ЕЭС» установят 19 новых опор на 10 линиях ...11.01.2021 «Россети ФСК ЕЭС» отремонтировали более 2 тыс. фундаментов опор на ЛЭП магистральных электросетей Урала
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» отремонтировала фундаменты опор на 124 линиях ...