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Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали 342 км линий электропередачи на Ямале

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала установил пять новых опор российского производства и заменил три фундамента опор на линиях, питающих крупные предприятия нефтегазовой отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ предприятия.

Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали 342 км линий электропередачи на Ямале
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Энергетики отмечают, что установленные опоры, срок службы которых составляет не менее 50 лет, а для железобетонных свай — не менее 35 лет, изготовлены из современных материалов с учетом климата региона.

Кроме того, при замене фундаментов была использована технология с применением высокопрочного бетона и полимерных материалов, повышающих устойчивость конструкций при ветровых нагрузках и снижающих технологические риски.

Общая протяженность модернизированных линий электропередачи составляет 342 км.
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