СОФПП организует в Екатеринбурге встречу свердловских производителей с закупщиками из Узбекистана и Казахстана

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Пять свердловских компаний представляют свою продукцию на стенде региона во время ...16.02.2023 Самозанятые екатеринбуржцы смогут бесплатно принять участие в ярмарке уральских производителей с 25 по 26 марта в креативном кластере «Домна»
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге в стенах креативного кластера «Домна» 25 и 26 марта пройдет ярмарка ...01.08.2022 Представители шести компаний из Узбекистана прибыли в Свердловскую область для подписания контрактов
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Представители шести компаний из Узбекистана прибыли в Свердловскую область с ...26.04.2022 Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области выросли на 10%
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области в марте 2022 года ...08.09.2021 ФАС России проведет дополнительные проверки поставщиков и производителей стройматериалов
УрБК, Москва, 08.09.2021. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России расширила список производителей и поставщиков ...