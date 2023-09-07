СОФПП организует в Екатеринбурге встречу свердловских производителей с закупщиками из Узбекистана и Казахстана

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УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге в стенах креативного кластера «Домна» 25 и 26 марта пройдет ярмарка ...

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УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Представители шести компаний из Узбекистана прибыли в Свердловскую область с ...

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УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области в марте 2022 года ...

ФАС России проведет дополнительные проверки поставщиков и производителей стройматериалов

УрБК, Москва, 08.09.2021. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России расширила список производителей и поставщиков ...