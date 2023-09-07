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СОФПП организует в Екатеринбурге встречу свердловских производителей с закупщиками из Узбекистана и Казахстана

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. 12 марта, с 10.00 до 17.00, в екатеринбургском креативном кластере «Домна» состоится встреча свердловских производителей продуктов питания, строительных материалов, бытовой химии и товаров народного потребления с закупщиками из Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Организатором мероприятия выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Узбекистан представят дистрибьютор товаров повседневного потребления Adler, дистрибьютор стройматериалов VIP-IN-CON (ищет поставщиков строительных, кровельных и гидроизоляционных материалов), снабженческая компания промышленных товаров и оборудования Mia Group Ea (ищет производителей труб ППУ, кабельно-проводниковых изделий, промышленных фильтров, жидких полимерных покрытий, оборудования для гражданской и оборонной промышленности).

Казахстан будет представлен дистрибьюторами продуктов питания (BonFood Distribution) и стройматериалов (Pafco). Компании ищут поставщиков продуктов питания, лакокрасочных, огнезащитных материалов, а также материалов для строительства мостов и дорожной инфраструктуры.
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