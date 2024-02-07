Число выданных ипотечных кредитов на первичном рынке РФ за месяц снизилось в 3,3 раза

УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 1,81 тыс. ипотечных кредитов. По ...Вчера, 12:42 В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось почти на четверть
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 2,69 тыс. ипотечных кредитов. По ...07.02.2024 В Свердловской области разница в стоимости «квадрата» жилья на первичном и вторичном рынках составляет 24%
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в ...02.02.2024 Объем задолженности по ипотеке в РФ достиг 18 трлн рублей
Суммарный объем задолженности по ипотеке (на первичном и вторичном рынках) в России по итогам 2023 года достиг 18 трлн ...02.02.2024 Объем задолженности по ипотеке в РФ достиг 18 трлн рублей
УрБК, Москва, 02.02.2024. Суммарный объем задолженности по ипотеке (на первичном и вторичном рынках) в России по итогам ...