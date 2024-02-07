Число выданных ипотечных кредитов на первичном рынке РФ за месяц снизилось в 3,3 раза

УрБК, Москва, 06.03.2024. В январе 2024 года в России было выдано 75,9 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с декабрем этот показатель снизился в 2,5 раза. Причинами этого являются праздничные дни и ужесточение условий кредитования, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



При этом по сравнению с декабрем 2023 года сильнее количество выдач сократилось на рынке новостроек (в 3,3 раза против двух раз на вторичном рынке).



Согласно исследованию, спрос на ипотеку на «первичке» по сравнению с концом прошлого года упал сильнее, чем на «вторичке». Почти во всех регионах страны январские результаты более чем в два раза уступают декабрьским.



Средний размер ипотечного кредита в России в январе составил 3,6 млн руб. На первичном рынке он выше, чем на вторичном: 5 млн руб. против 2,9 млн руб.



В конце предыдущего года средний срок ипотеки в РФ превысил 300 месяцев, или 25 лет. В январе текущего года показатель уменьшился до 297 месяцев.



Отмечается, что совокупный объем задолженности по ипотеке (на первичном и вторичном рынках) продолжает расти. На конец января он достиг 18,2 трлн руб., из них 4,9 трлн руб. на первичном рынке и 13,3 трлн руб. — на вторичном.