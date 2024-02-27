Администрация Екатеринбурга утвердила планы по строительству метро до 2045 года

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В Екатеринбурге хотят построить на Уктусе новую станцию метро и трамвайное кольцо

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В Екатеринбурге хотят построить на Уктусе новую станцию метро и трамвайное кольцо

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Администрация Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение проект планировки ...

Администрация Екатеринбурга сохраняет планы по строительству второй ветки метро

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Администрация Екатеринбурга сохраняет планы по строительству второй ветки городского ...

Екатеринбург попросит средства федерального бюджета на вторую линию метро в 2020 году

Администрация Екатеринбурга в 2020 году обратится к федеральному правительству с просьбой о финансировании ...

Екатеринбург попросит средства федерального бюджета на вторую линию метро в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Администрация Екатеринбурга в 2020 году обратится к федеральному правительству с ...