УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:42

Администрация Екатеринбурга утвердила планы по строительству метро до 2045 года

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В 2023 году администрация Екатеринбурга утвердила генеральный план по развитию муниципалитета до 2045 года. Помимо прочего, там намечены перспективы по дальнейшему строительству метрополитена, заявил сегодня глава города Алексей Орлов во время пресс-конференции, посвященной планам по реформированию общественного транспорта.

По его словам, за счет новых технологий возможно снизить стоимость строительства метрополитена, однако для муниципальной казны и бюджета Свердловской области это все равно будет серьезная нагрузка.

Ранее сообщалось о том, что администрация Екатеринбурга ведет переговоры с концессионерами о строительстве двух станций метро: у ТРЦ Veer Mall на Уралмаше и в конце проспекта Космонавтов. Кроме того, в конце февраля 2024 года был вынесен на общественное обсуждение проект станции метро на перекрестке улиц Щербакова — Лыжников.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.02.2024 В Екатеринбурге хотят построить на Уктусе новую станцию метро и трамвайное кольцо

Администрация Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение проект планировки территории вокруг перекрестка улиц ...

27.02.2024 В Екатеринбурге хотят построить на Уктусе новую станцию метро и трамвайное кольцо

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Администрация Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение проект планировки ...

16.12.2021 Администрация Екатеринбурга сохраняет планы по строительству второй ветки метро

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Администрация Екатеринбурга сохраняет планы по строительству второй ветки городского ...

08.11.2019 Екатеринбург попросит средства федерального бюджета на вторую линию метро в 2020 году

Администрация Екатеринбурга в 2020 году обратится к федеральному правительству с просьбой о финансировании ...

08.11.2019 Екатеринбург попросит средства федерального бюджета на вторую линию метро в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Администрация Екатеринбурга в 2020 году обратится к федеральному правительству с ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником09.02.2024Музейная афиша
Архив новостей
Март 2024 (102)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18