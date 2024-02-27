Администрация Екатеринбурга утвердила планы по строительству метро до 2045 года

Администрация Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение проект планировки территории вокруг перекрестка улиц ...27.02.2024 В Екатеринбурге хотят построить на Уктусе новую станцию метро и трамвайное кольцо
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Администрация Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение проект планировки ...16.12.2021 Администрация Екатеринбурга сохраняет планы по строительству второй ветки метро
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Администрация Екатеринбурга сохраняет планы по строительству второй ветки городского ...08.11.2019 Екатеринбург попросит средства федерального бюджета на вторую линию метро в 2020 году
Администрация Екатеринбурга в 2020 году обратится к федеральному правительству с просьбой о финансировании ...08.11.2019 Екатеринбург попросит средства федерального бюджета на вторую линию метро в 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Администрация Екатеринбурга в 2020 году обратится к федеральному правительству с ...