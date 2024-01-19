Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. На Урале и в Сибири объявлены победительницы конкурса «Краса ЕВРАЗа — 2024», об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.На Урале красой ЕВРАЗа стала менеджер по обучению службы управления рисками Яна Склярова, в Сибири — менеджер проектной группы бизнес-системы ЕВРАЗа Ксения Белова.А в рамках конкурсного фотопроекта, где претендентки на титул «Краса ЕВРАЗа — 2024» предстали в образах знаменитых женщин, победителями в номинации «Мисс Фотогеничность» стали лаборант управления контроля продукции ЕВРАЗ КГОК Ирина Любимова, аналитик отдела охраны труда и промышленной безопасности ЕВРАЗ Ванадий Тулы Дария Гайдашова и фрезеровщик прокатных валков ЕВРАЗ ЗСМК Алена Плинокос.На предприятии подчеркивают, что все 22 финалистки конкурса получили дипломы, памятные ленты и подарки от ЕВРАЗа и партнеров проекта.