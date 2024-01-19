На Урале и в Сибири объявлены победительницы конкурса «Краса ЕВРАЗа — 2024»

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Холдинг ЕВРАЗ провел молодежный бал, на котором около ста молодых сотрудников получили ...15.01.2024 Профориентационные экскурсии ЕВРАЗ НТМК стали победителями конкурса «100 лучших товаров России»
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Профориентационные экскурсии ЕВРАЗ НТМК стали победителями всероссийского конкурса «100 ...03.03.2020 Победителем конкурса «Краса ЕВРАЗа-2020» стала сотрудница регионального центра корпоративных отношений Лариса Толмачева
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2020. Главный специалист регионального центра корпоративных отношений «Урал» Лариса Толмачева ...20.08.2018 В Качканаре завершился VII корпоративный турнир на Кубок ЕВРАЗа по футболу
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. В Качканаре состоялось закрытие VII корпоративного турнира на Кубок ЕВРАЗа по футболу. ...22.03.2018 Красой ЕВРАЗа на Урале стала машинист конвейера аглоцеха ЕВРАЗ КГОКа Юлия Останкова
Машинист конвейера аглофабрики ЕВРАЗ КГОКа Юлия Останкова победила в корпоративном конкурсе «Краса ЕВРАЗа-2018». ...