МУГИСО продолжит предоставлять производителям импортозамещающей продукции землю в аренду без проведения торгов

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Свердловское министерство по управлению государственным имуществом (МУГИСО) продолжит предоставлять производителям импортозамещающей продукции землю в аренду без проведения торгов. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кузнецов в рамках форума «Большой открытый диалог», который прошел в Екатеринбурге.



«Правом аренды земли без торгов могут воспользоваться предприниматели, производящие промышленную, строительную, сельскохозяйственную и другую продукцию согласно утвержденному перечню. В 2023 году на территории Свердловской области предоставлено 17 земельных участков в рамках импортозамещения. Эта работа будет продолжена нами в текущем году», — заявил Алексей Кузнецов на площадке сессии форума «Пространственное развитие территорий».



Для получения участка без торгов свердловские предприниматели могут выбрать интересующую их территорию и обратиться в МУГИСО с заявлением и перечнем необходимых документов.



Каждое решение о предоставлении участка будет принимать правительственная комиссия по итогам рассмотрения документов. Стоит подчеркнуть, что порядок принятия решений по предоставлению участков в рамках импортозамещения и список необходимых документов были разработаны совместно с бизнес-объединениями региона.



Стоит добавить, что в 2023 году свердловские власти уже предоставили предпринимателям региона в аренду без проведения торгов под импортозамещение более 1,5 тыс. га земли.