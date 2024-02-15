МУГИСО продолжит предоставлять производителям импортозамещающей продукции землю в аренду без проведения торгов

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Правительство Свердловской области предоставило региональным предприятиям, производящим ...18.10.2017 МУГИСО за 9 месяцев 2017 года предоставило льготникам более 1,4 тыс. земельных участков
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ...21.10.2016 Прокуратура уличила МУГИСО в предоставлении земли в аренду без торгов
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2016. Прокуратура выявила нарушения в работе министерства по управлению государственным ...09.09.2016 Серовский завод ферросплавов для создания свиноводческого комплекса получит 177 га земли
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2016. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ...15.01.2014 В 2013 году льготным категориям граждан в Свердловской области предоставлено более 2 тыс. бесплатных земельных участков
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2014. В 2013 году льготным категориям граждан в Свердловской области МУГИСО предоставлено ...