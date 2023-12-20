Свердловские импортозамещающие производители получили в аренду 1,5 тыс. гектаров земли в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. В Свердловской области переработчики зерновых культур в 2023 году получат почти 220 млн ...02.11.2023 В бюджет Свердловской области на 2024 год заложили 5,5 млн рублей на ввод в оборот 9 тыс. га сельхозземель
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Свердловская область введет в оборот 9 тыс. га сельхозземель. На эти цели в бюджете ...01.11.2023 В Свердловской области завершилась уборочная кампания
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. В Свердловской области завершилась уборочная кампания. Уборочная площадь зерновых ...24.03.2023 В Свердловской области назначили нового министра агропромышленного комплекса
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. С 28 марта новым министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка ...23.01.2012 Министр промышленности Свердловской области Александр Петров: Работа по формированию алюминиевого и никелевого кластеров будет продолжена
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2012. В 2011 году индекс промышленного производства в Свердловской области вырос до 8,8%. Об ...