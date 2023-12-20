Свердловские импортозамещающие производители получили в аренду 1,5 тыс. гектаров земли в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Правительство Свердловской области предоставило региональным предприятиям, производящим импортозамещающую продукцию, более 1,5 тыс. га земли в аренду без проведения торгов. Об этом 15 февраля на заседании правительства региона рассказал заместитель губернатора Свердловской области — министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов.



«В 2023 году на территории Свердловской области предоставлено 17 земельных участков в рамках импортозамещения. Эта работа будет продолжена нами в текущем году», — цитирует А. Кузнецова департамент информационной политики Среднего Урала.



В 2023 году промышленность региона увеличила объем отгруженной продукции на 15%, индекс промышленного производства вырос на 9%, отметил свердловский министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.



Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова доложила, что в аграрном секторе региона ключевые вопросы импортозамещения успешно реализуются в племенном животноводстве, птицеводстве и растениеводстве. К примеру, два предприятия, производящие племенное яйцо для комплектования промышленного стада российских птицефабрик яичного направления, экспортировали часть продукции (1,4 млн штук инкубационных яиц и 8,3 млн суточных цыплят) в 2023 году в страны ближнего и дальнего зарубежья.