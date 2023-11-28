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В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось почти на четверть

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 2,69 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 24%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем выданных ипотечных кредитов в регионе в январе достиг 9,37 млрд руб., снизившись по сравнению с декабрем на 17%. Средний чек составил 3,48 млн руб. (+8%).

Средний срок ипотеки в Свердловской области в январе достиг 256 месяцев (21 год и четыре месяца).

В целом по стране, согласно данным ОКБ, число новых ипотечных кредитов за месяц сократилось на 66%, до 80,18 тыс. единиц, а объемы — на 70%, до 318,38 млрд руб.
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