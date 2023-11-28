В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось почти на четверть

УрБК, Челябинск, 28.11.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года выдали 5 тыс. 792 ипотечных кредита. По ...19.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов
В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 млрд руб. Об этом говорится в ...19.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 ...18.08.2022 Число выданных ипотечных кредитов на Южном Урале за месяц выросло на 42%
УрБК, Челябинск, 18.08.2022. В Челябинской области в июле 2022 года был выдан 1 тыс. 941 ипотечный кредит. Это на ...20.08.2019 Число выданных ипотечных кредитов в РФ в июле сократилось на 26%
В июле 2019 года в России было выдано 3,28 млн новых кредитов на сумму более 739,82 млрд руб., говорится в исследовании ...