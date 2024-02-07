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На Среднем Урале число вакансий за месяц выросло на 13%

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В феврале 2024 года в Свердловской области было размещено 53 тыс. вакансий. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 13%, говорится в исследовании hh.ru.

При этом наибольший прирост вакансий наблюдался в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+42%), «Юристы» (+30%), «Страхование» (+27%), «Финансы, бухгалтерия» (+25%), «Закупки» (+22%).

Согласно данным hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в регионе в феврале составила 57,6 тыс. руб., увеличившись на 8% по сравнению с январем. Сильнее всего за месяц вырос этот показатель у представителей сферы искусства, развлечений, массмедиа (+14%), страховщиков (+12%), сотрудников спортивных клубов, салонов красоты (+12%), работников из сферы закупок (+11%).

Самый высокий спрос на работников в Свердловской области отмечался в сферах «Продажи, обслуживание клиентов» и «Рабочий персонал» (по 22% вакансий приходится на специалистов из этих профобластей), «Производство, сервисное обслуживание» (18%), «Строительство, недвижимость (16%), «Транспорт, логистика, перевозки» (13%) и «Домашний, обслуживающий персонал» (10%).
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