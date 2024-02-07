На Среднем Урале число вакансий за месяц выросло на 13%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В январе 2024 года в Свердловской области было открыто 46,8 тыс. вакансий. По сравнению ...

Число вакансий на Среднем Урале за год выросло на 34%

Число вакансий в Свердловской области за год выросло более чем на 50%

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области число открытых вакансий в октябре 2023 года составило 51 тыс. ...