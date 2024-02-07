На Среднем Урале число вакансий за месяц выросло на 13%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В январе 2024 года в Свердловской области было открыто 46,8 тыс. вакансий. По сравнению ...03.11.2023 Число вакансий в Свердловской области за год выросло более чем на 50%
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области число открытых вакансий в октябре 2023 года составило 51 тыс. ...11.09.2023 На Среднем Урале за год спрос на персонал вырос на 56%
В августе в Свердловской области было активно около 50 тыс. вакансий. Это на 56% больше, чем за аналогичный период 2022 ...10.05.2023 В Свердловской области на 9,8% вырос спрос на сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области по итогам апреля на 9,8% вырос спрос на сотрудников по сравнению ...09.03.2022 В Свердловской области в феврале 2022 года количество вакансий выросло на 40%
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. Аналитики службы исследований hh.ru подсчитали, что в феврале 2022 года количество ...