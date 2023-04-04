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Число вакансий на Среднем Урале за год выросло на 34%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В январе 2024 года в Свердловской области было открыто 46,8 тыс. вакансий. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 34%, говорится в исследовании hh.ru.

Самый заметный рост числа вакансий был зафиксирован в сферах «Автобизнес» (+70%), «Управление персоналом» (+64%), «Стратегии, инвестиции, консалтинг» (+63%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+59%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (+52%).

В то же время в регионе на 21% снизилось количество вакансий в медицине и фармацевтике.

Что касается зарплат, значительнее всего этот показатель увеличился у юристов, строителей, продажников (на 31%), у сотрудников спортивных клубов, салонов красоты, работников из сфер «Стратегии, инвестиции, консалтинг» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (на 30%), а также у тех, кто занят на производстве (+29%) и у рабочего персонала (+27%).

В целом по Свердловской области средняя предлагаемая зарплата за год выросла на 24%, до 53 тыс. 400 руб.

Согласно исследованию, в число профессиональных областей с низкой конкуренцией в регионе входят «Розничная торговля» (1,3 резюме на вакансию), «Автобизнес» (1,5), «Медицина, фармацевтика» (1,6), «Рабочий персонал» (1,7), «Производство» и «Строительство» (по 1,9).
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