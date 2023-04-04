Число вакансий на Среднем Урале за год выросло на 34%

Количество вакансий, открытых в марте в Свердловской области, на 32% превысило показатель аналогичного периода прошлого ...04.04.2023 В Свердловской области число вакансий в марте выросло на 32%
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Количество вакансий, открытых в марте в Свердловской области, на 32% превысило ...02.11.2021 Число открытых вакансий на Среднем Урале за последний месяц сократилось на 3%
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2021. Число открытых вакансий в Свердловской области за последний месяц сократилось на 3%, ...12.07.2021 Число вакансий в сфере гостеприимства на Среднем Урале за год выросло на 214%
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. За первые шесть месяцев 2021 года в Свердловской области в сфере «Туризм, гостиницы, ...12.03.2015 Количество вакансий в Екатеринбурге с ноября 2014 года снизилось почти на четверть
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. Количество вакансий в Екатеринбурге с ноября 2014 года снизилось почти на четверть, ...