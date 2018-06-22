УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:06

Средняя фактическая длина рабочего дня в России выросла до 7,17 часов в 2023 году

УрБК, Москва, 05.03.2024. Средняя фактическая продолжительность рабочего времени в 2023 году в России выросла на 4 минуты и составила 7,17 часов в день. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

В год этот показатель составил 1,77 тыс. часов (+17,3 часа в 2023 году). Больше всего средняя фактическая продолжительность рабочего времени в 2023 году была у сотрудников сферы рыболовства и рыбоводства — 8,21 часа. На втором месте работники, занимающиеся административной деятельностью и оказанием сопутствующих услуг (к примеру, турагентства и обслуживание зданий и территорий) — 7,61 часа, на третьем, сотрудники, занятые в сфере добычи металлических руд — 7,6 часа.

Наименьшим этот показатель оказался у сотрудников воздушного и космического транспорта — 6,14 часа, занятых в сфере добычи угля — 6,56 часа, нефти и газа — 6,86 часа, образования — 6,8 часа, гостиниц и общепита — 6,92 часа.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.06.2018 Роструд напомнил работодателям о необходимости сокращать в жару рабочий день

УрБК, Москва, 22.06.2018. Роструд напомнил работодателям о необходимости сокращать в жару рабочий день. Как сообщает ...

27.06.2017 Почти 80% сотрудников свердловских компаний приходится задерживаться на работе

Большей части (79%) жителей Свердловской области приходится задерживаться на работе после окончания рабочего дня. Об ...

27.06.2017 Почти 80% сотрудников свердловских компаний приходится задерживаться на работе

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. Большей части (79%) жителей Свердловской области приходится задерживаться на работе ...

24.01.2017 Средняя продолжительность сна в РФ превышает 9 часов

Ученые назвали среднюю продолжительность сна человека в России. Об этом сообщает портал «Лента.ру». Для России ...

24.06.2013 Экономика потеряла примерно 300 млрд рублей в 2012 году от активности россиян в соцсетях

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2013. Экономика РФ в 2012 году потеряла от 281,7 млрд до 311,5 млрд руб. от использования ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником09.02.2024Музейная афиша
Архив новостей
Март 2024 (102)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18