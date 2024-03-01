Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 38 коп.

УрБК, Москва, 01.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2024 года. Курс доллара ...14.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро — на 4 коп.
УрБК, Москва, 14.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 февраля 2024 года. Курс ...01.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 32 коп.
УрБК, Москва, 01.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 февраля 2024 года. Курс ...26.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 85 коп., евро — на 45 коп.
УрБК, Москва, 26.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2024 года. Курс ...19.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро — на 53 коп.
УрБК, Москва, 19.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2024 года. Курс ...