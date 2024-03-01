Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 38 коп.

УрБК, Москва, 05.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2024 года. Курс доллара США вырос на 1,98 коп., до 91,35 руб., евро — на 38,36 коп., до 99,10 руб.