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Вчера, 09:22

Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 38 коп.

УрБК, Москва, 05.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2024 года. Курс доллара США вырос на 1,98 коп., до 91,35 руб., евро — на 38,36 коп., до 99,10 руб.
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