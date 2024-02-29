Нацпроекты «Кадры» и «Экономика данных» в России будут запущены с 1 января 2025 года

Материалы по теме

Временные моратории на проверки бизнеса в России отменят в 2025 году

УрБК, Москва, 29.02.2024. С 1 января 2025 года временные моратории на проверки бизнеса в России со стороны надзорных ...

Президент РФ Владимир Путин анонсировал новый нацпроект «Экономика данных»

УрБК, Москва, 29.02.2024. В России появится новый национальный проект «Экономика данных», направленный на цифровизацию ...

Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...

В России с 2024 года планируют дважды увеличить МРОТ

УрБК, Москва, 21.02.2023. В России с 1 января 2024 года планируется дважды увеличить минимальный размер оплаты труда ...

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете

УрБК, Москва, 06.12.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 ...