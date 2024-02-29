УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:04

Нацпроекты «Кадры» и «Экономика данных» в России будут запущены с 1 января 2025 года

УрБК, Москва, 04.03.2024. Анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию новые национальные проекты (кроме проекта «Молодежь России») будут запущены с 1 января 2025 года. «Молодежь России» стартует уже в 2024 году, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова журналистам на выставке «Россия».

«Это все планы с 1 января 2025 года за исключением одного национального проекта «Молодежь России», который мы должны запустить в этом году. Потому что он будет, по сути, механизмом сопровождения принимаемой нами сейчас, находящейся в высокой степени готовности, новой стратегии молодежной политики, которую мы делаем по поручению главы государства», — цитирует Т. Голикову РИА «Новости».

Всего В. Путин анонсировал 29 февраля пять нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.02.2024 Временные моратории на проверки бизнеса в России отменят в 2025 году

УрБК, Москва, 29.02.2024. С 1 января 2025 года временные моратории на проверки бизнеса в России со стороны надзорных ...

29.02.2024 Президент РФ Владимир Путин анонсировал новый нацпроект «Экономика данных»

УрБК, Москва, 29.02.2024. В России появится новый национальный проект «Экономика данных», направленный на цифровизацию ...

17.11.2023 Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...

21.02.2023 В России с 2024 года планируют дважды увеличить МРОТ

УрБК, Москва, 21.02.2023. В России с 1 января 2024 года планируется дважды увеличить минимальный размер оплаты труда ...

06.12.2022 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете

УрБК, Москва, 06.12.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 ...

Популярные новости
Вчера, 10:43В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником09.02.2024Музейная афиша
Архив новостей
Март 2024 (70)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18