Президент РФ Владимир Путин анонсировал новый нацпроект «Экономика данных»

УрБК, Москва, 29.02.2024. В России начнется реализация еще одного национального проекта — «Кадры». Его целью станет ...21.02.2023 Президент РФ Владимир Путин предложил продолжить программу бесплатной газификации
УрБК, Москва, 21.02.2023. Президент РФ Владимир Путин предложил правительству обеспечить стабильное финансирование ...27.08.2020 Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал сокращение экономики страны по итогам 2020 на уровне 5-6%
УрБК, Москва, 27.08.2020. Российская экономика по итогам 2020 года может сократиться на 5-6%. Такую оценку в интервью ...01.03.2018 Президент РФ заявил о необходимости увеличения вклада малого и среднего бизнеса в ВВП России до 40%
УрБК, Москва, 01.03.2018. Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что вклад ...01.12.2016 Президент РФ поручил определить правовой статус самозанятых граждан в 2017 году
УрБК, Москва, 01.12.2016. Президент России Владимир Путин поручил определить четкий правовой статус самозанятых граждан ...