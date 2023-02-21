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Вчера, 17:02

Президент РФ Владимир Путин анонсировал новый нацпроект «Экономика данных»

УрБК, Москва, 29.02.2024. В России появится новый национальный проект «Экономика данных», направленный на цифровизацию экономики. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.

Целью нацпроекта станет формирование цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики страны. На это из федерального бюджета будет выделено 700 млрд руб. в течение шести лет.
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