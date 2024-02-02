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Вчера, 15:05

Минстрой Свердловской области утвердил среднемесячную зарплату рабочих в рамках госконтрактов на уровне 48,2 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. Средняя зарплата рабочих, которую организации, работающие по госконтрактам, могут закладывать в сметы, теперь составляет 48 тыс. 247,32 руб. Об этом говорится в приказе министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

«Ранее эта сумма составляла 41 тыс. руб. По данным Свердловскстата, в декабре 2023 года средняя зарплата в отрасли составила 76,98 тыс. руб.», — уточняет «Коммерсантъ».

Ранее УрБК писал о том, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области в 2023 году составила 62 тыс. 394,8 руб.
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