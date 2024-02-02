Минстрой Свердловской области утвердил среднемесячную зарплату рабочих в рамках госконтрактов на уровне 48,2 тыс. рублей

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За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,3%

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В январе-ноябре 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...

За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,3%

В мае 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила ...

За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,3%

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В мае 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций ...

За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 9,7%

В марте 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области ...

За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 9,7%

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В марте 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...