Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 116 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 5 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 115 тыс. 013 руб. ...09.02.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 115 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. По состоянию на 5 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...25.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 114,1 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. По состоянию на 22 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...13.11.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 111,8 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 6 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 111 тыс. 888 руб. ...06.10.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 110 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 2 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 110 тыс. 093 руб. ...