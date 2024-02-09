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Вчера, 15:01

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 116 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 26 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 116 тыс. 128 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,6%, за месяц — на 1,04%.
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