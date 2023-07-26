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Вчера, 13:41

ММК в 2023 году направил на соцпрограммы и благотворительность 2 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 04.03.2024. В 2023 году вложения в благотворительность и реализацию социальных программ Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» составили около 3,4 млрд руб. Большую часть вложений — 2 млрд руб. — сделала материнская компания ММК. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Так, на благотворительность ММК и его дочерние общества, являющиеся крупнейшими благотворителями магнитогорского благотворительного фонда «Металлург», в прошлом году выделили 739 млн руб. В частности, на поддержку пенсионеров и инвалидов Группа направила свыше 359 млн руб.

Еще одно ключевое направление, на которое в 2023 году было выделено около 575 млн руб., — реализация медицинских программ для сотрудников Группы ПАО «ММК», а также содержание и поддержка лечебной инфраструктуры комбината и Магнитогорска.

Кроме того, в 2023 году на ММК стартовала новая программа поддержки медработников «Высокие медицинские технологии», в рамках которой работник самостоятельно заключает договор с корпоративным страховым партнером, предусматривающий оказание высокотехнологичной медицинской помощи при выявлении ряда впервые диагностированных заболеваний.
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