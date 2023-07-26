ММК в 2023 году направил на соцпрограммы и благотворительность 2 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 26.07.2023. В январе-июне 2023 года Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выделил на ...22.08.2019 Группа ММК в I полугодии направила на социальные проекты и благотворительность более 1 млрд рублей
УрБК, Магнитогорск, 22.08.2019. Группа ММК в I полугодии 2019 года направила на социальную поддержку и ...21.02.2019 В 2018 году Группа ММК вложила в социальные программы почти 2,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2019. В 2018 году в Группе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) расходы на ...03.09.2018 Группа ММК направила за I полугодие 2018 года на реализацию социальных программ более 1 млрд руб.
УрБК, Магнитогорск, 03.09.2018. В I полугодии 2018 года Группа Магнитогорского металлургического комбината направила на ...14.03.2018 Расходы ММК на социальные программы в 2017 году превысили 2,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2018. В 2017 году Группа ПАО «ММК» направила на благотворительность и реализацию социальных ...