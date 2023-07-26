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ММК развивает социальные программы

В I полугодии текущего года Группа ПАО «ММК» направила на социальные программы и благотворительные проекты 1,48 млрд руб. Основные направления вложений — социальные льготы и гарантии сотрудникам, инвестиции в развитие территории присутствия компании и реализация благотворительных программ.

Так, на предоставление льгот работникам в Группе ММК за шесть месяцев текущего года было выделено 884 млн руб. Социальный пакет компании включает медицинские программы в рамках корпоративного ДМС, санаторно-курортное лечение работников, отдых для их детей, поддержку спорта и здорового образа жизни, питание сотрудников и культурно-массовые мероприятия.

ММК развивает социальные программы

Кроме того, в этом году на предприятии стартовала новая программа медицинской поддержки работников «Высокие медицинские технологии» (ВМТ). По ее условиям, работник самостоятельно заключает договор с корпоративным страховым партнером, предусматривающий оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Под страховой случай подпадает целый ряд впервые диагностированных заболеваний, в том числе злокачественные новообразования, заболевания, требующие проведения кардиохирургических операций, трансплантации органов и тканей, эндопротезирования суставов. Стоимость такой страховки для работника составляет 4,2 тыс. руб. в год, при этом 50% суммы вносит работодатель. Причем квалифицированная медицинская помощь по программе ВМТ застрахованному может быть оказана не только в медицинских организациях близлежащих регионов, но и в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, а размер страховой суммы составляет 1,2 млн руб.

Другое важное направление социальных инвестиций компании — развитие территории присутствия. Так, в I полугодии 2023 года вложения ММК в объекты культуры, спорта и здравоохранения Магнитогорска составили 369 млн руб. В частности, выделялись средства на развитие спортивных объектов и проведение спортивных соревнований всероссийского уровня, продолжилась поддержка учреждений здравоохранения Магнитогорска.

Особое внимание уделялось инвестициям в развитие АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть». В июле 2023 года здесь было открыто обновленное урологическое отделение медсанчасти. На средства ММК произведен ремонт помещений, смонтировано современное медицинское оборудование, обустроены комфортные палаты для пациентов, новые операционные. Также в этом году завершился ремонт зоны регистрации поликлиники № 2 медсанчасти.

ММК развивает социальные программы

На благотворительные программы в I полугодии 2023 года направили 231 млн руб. Эти средства пошли на поддержку ветеранов компании, поддержку образования, материнства и детства.

Стоит добавить, что проект «Охрана материнства и детства» уже получил высокую оценку федеральных властей. В июне этого года ММК представил эту инициативу в финале национальной премии «Наш вклад 2022». В рамках этого проекта предприятие направляет средства на социальную и материальную поддержку семьям, продвигает идею здорового образа жизни и оказывает консультативную помощь по вопросам планирования семьи и репродуктивного здоровья. В рамках проекта около 200 сотрудниц предприятия бесплатно наблюдаются в центре по охране здоровья беременных женщин «Материнство». Также по основному месту работы за ними сохраняется средняя заработная плата.

Кроме того, на федеральном конкурсе была представлена программа «Дружная семья» для оказания поддержки многодетным семьям работников Группы ММК. В 2022 году на учете в благотворительном фонде «Металлург» состояло порядка 2 тыс. многодетных семей. Затраты на реализацию программы «Дружная семья» в 2022 году составили 86,9 млн руб.

ММК развивает социальные программы

В числе заявленных был и корпоративный проект «Лидеры здоровья», стартовавший с начала прошлого года и направленный на приобщение работников Группы ММК к регулярным занятиям спортом. В рамках программы 20 спортивных активистов (лидеров здоровья) набирают группы по 10 человек и в течение полугода совершенствуют с ними спортивные навыки, бесплатно посещая спортивные объекты ММК и Магнитогорска.

Отметим, что социальная поддержка работников и их семей, а также жителей территорий присутствия компании носит системный и долгосрочный характер. Эта работа получила признание в экспертной среде, что подтверждается высокими позициями в профессиональных рейтингах.

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «ММК»
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