ММК за полугодие выделил на социальные и благотворительные программы 1,5 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 26.07.2023. В январе-июне 2023 года Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выделил на социальные и благотворительные программы 1,48 млрд руб. В первую очередь средства шли на социальные льготы и гарантии работникам, инвестиции в развитие территории присутствия компании и благотворительность, сообщает пресс-служба предприятия.



За шесть месяцев на льготы сотрудникам было направлено 884 млн руб. К ним относятся корпоративное ДМС, санаторно-курортное лечение работников, отдых для их детей, поддержка культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий, питание персонала. В текущем году заработала новая программа медицинской поддержки работников — «Высокие медицинские технологии» (ВМТ). По ней сотрудник может самостоятельно заключить договор с корпоративным страховым партнером, предусматривающий оказание высокотехнологичной медицинской помощи.



Другое направление социальных инвестиций компании — развитие территории присутствия. В I полугодии 2023 года вложения Группы ММК в объекты культуры, спорта и здравоохранения Магнитогорска составили 369 млн руб. В частности, выделялись средства на развитие спортивных объектов и проведение спортивных соревнований всероссийского уровня, продолжилась поддержка учреждений здравоохранения муниципалитета.



На благотворительные программы в I полугодии 2023 года направили 231 млн руб. Эти средства пошли на поддержку ветеранов компании, поддержку образования, материнства и детства.