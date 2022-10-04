УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:03

ММК за полугодие выделил на социальные и благотворительные программы 1,5 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 26.07.2023. В январе-июне 2023 года Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выделил на социальные и благотворительные программы 1,48 млрд руб. В первую очередь средства шли на социальные льготы и гарантии работникам, инвестиции в развитие территории присутствия компании и благотворительность, сообщает пресс-служба предприятия.

За шесть месяцев на льготы сотрудникам было направлено 884 млн руб. К ним относятся корпоративное ДМС, санаторно-курортное лечение работников, отдых для их детей, поддержка культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий, питание персонала. В текущем году заработала новая программа медицинской поддержки работников — «Высокие медицинские технологии» (ВМТ). По ней сотрудник может самостоятельно заключить договор с корпоративным страховым партнером, предусматривающий оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Другое направление социальных инвестиций компании — развитие территории присутствия. В I полугодии 2023 года вложения Группы ММК в объекты культуры, спорта и здравоохранения Магнитогорска составили 369 млн руб. В частности, выделялись средства на развитие спортивных объектов и проведение спортивных соревнований всероссийского уровня, продолжилась поддержка учреждений здравоохранения муниципалитета.

На благотворительные программы в I полугодии 2023 года направили 231 млн руб. Эти средства пошли на поддержку ветеранов компании, поддержку образования, материнства и детства.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.10.2022 ММК в I полугодии направил более 1,5 млрд рублей на благотворительные цели и социальные программы

УрБК, Магнитогорск, 04.10.2022. Группа Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в I полугодии 2022 года ...

02.09.2021 ММК за полгода выделил на благотворительность и социальные программы более 1,2 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 02.09.2021. В январе-июне 2021 года Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выделил на ...

22.08.2019 Группа ММК в I полугодии направила на социальные проекты и благотворительность более 1 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 22.08.2019. Группа ММК в I полугодии 2019 года направила на социальную поддержку и ...

03.09.2018 Группа ММК направила за I полугодие 2018 года на реализацию социальных программ более 1 млрд руб.

УрБК, Магнитогорск, 03.09.2018. В I полугодии 2018 года Группа Магнитогорского металлургического комбината направила на ...

24.05.2018 Группа ММК потратила на реализацию социальных и благотворительных программ более 500 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 24.05.2018. В I квартале 2018 года Группа ММК потратила на реализацию социальных и ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (593)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18