ММК за полугодие выделил на социальные и благотворительные программы 1,5 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 04.10.2022. Группа Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в I полугодии 2022 года ...02.09.2021 ММК за полгода выделил на благотворительность и социальные программы более 1,2 млрд рублей
УрБК, Магнитогорск, 02.09.2021. В январе-июне 2021 года Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выделил на ...22.08.2019 Группа ММК в I полугодии направила на социальные проекты и благотворительность более 1 млрд рублей
УрБК, Магнитогорск, 22.08.2019. Группа ММК в I полугодии 2019 года направила на социальную поддержку и ...03.09.2018 Группа ММК направила за I полугодие 2018 года на реализацию социальных программ более 1 млрд руб.
УрБК, Магнитогорск, 03.09.2018. В I полугодии 2018 года Группа Магнитогорского металлургического комбината направила на ...24.05.2018 Группа ММК потратила на реализацию социальных и благотворительных программ более 500 млн рублей
УрБК, Магнитогорск, 24.05.2018. В I квартале 2018 года Группа ММК потратила на реализацию социальных и ...