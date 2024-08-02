УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:57

Затраты Группы ММК на реализацию социальных и благотворительных проектов за год выросли в два раза

УрБК, Магнитогорск, 18.08.2025. Группа ММК в первом полугодии 2025 года направила на реализацию социальных и благотворительных проектов 3,98 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос более чем в два раза. Тогда уровень затрат на эти цели составил 1,7 млрд руб., а за весь 2024 год — 4,5 млрд руб., сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината.

За январь-июнь этого года почти 2,34 млрд руб. направлено на благотворительные проекты и инициативы: заботу о ветеранах, помощь детским специализированным учреждениям и школам, поддержку участников СВО и членов их семей, содействие городским и иногородним некоммерческим организациям.

Затраты Группы ММК на реализацию социальных и благотворительных проектов за год выросли в два раза

Другой крупный блок социальных затрат связан с обязательствами Группы ММК как работодателя. Речь идет о медицинских программах в рамках корпоративного добровольного медицинского страхования, поддержке пострадавших на производстве работников, бесплатных путевках для работающих во вредных условиях, компенсации стоимости питания (дотация на питание в объеме 155 руб. в день). Всего на эти цели в первом полугодии 2025 года израсходовано 415 млн руб.

Затраты Группы ММК на реализацию социальных и благотворительных проектов за год выросли в два раза

Еще 481 млн руб. составили расходы на льготы сотрудникам компании. В их числе — льготные путевки в санатории комбината, компенсация стоимости оздоровления детей в загородных центрах, скидки на посещение спортивных и культурных объектов, компенсация работникам до половины процентных платежей по ипотеке.

Одновременно в Группе ММК выплачиваются подъемные после службы в армии или окончания вуза, предоставляются субсидии на приобретения жилья в размере 500 тыс. руб. талантливой молодежи — победителям конкурсов профессионального мастерства и научно-технических конференции. В целом на поощрение активных работников за 6 месяцев направлено 55 млн руб.

Значимые средства — 690 млн рублей — в первом полугодии потрачены компанией на развитие социальных объектов города и комбината, а также санаторно-курортной инфраструктуры. В числе ключевых векторов поддержки — культурные, спортивные и образовательные учреждения, инвестиции в развитие АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть». В частности, в первом полугодии благодаря поддержке Группы ММК в ЦКМСЧ открылось обновленное и оснащенное современным медицинским оборудованием отделение сосудистой хирургии, где ежегодно будут проходить лечение 1300 человек. В санатории «Металлург» в Ессентуках сейчас завершается строительство нового жилого корпуса (95 номеров), запуск которого позволит дополнительно принимать на лечение и отдых 3 тыс. 700 человек в год.

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «ММК»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.08.2024 В I полугодии 2024 года ММК направил на социальные проекты 1,7 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 02.08.2024. В I полугодии 2024 года Группа ПАО «ММК» направила на реализацию социальной политики ...

26.07.2023 ММК за полугодие выделил на социальные и благотворительные программы 1,5 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 26.07.2023. В январе-июне 2023 года Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выделил на ...

04.10.2022 ММК в I полугодии направил более 1,5 млрд рублей на благотворительные цели и социальные программы

УрБК, Магнитогорск, 04.10.2022. Группа Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в I полугодии 2022 года ...

22.08.2019 Группа ММК в I полугодии направила на социальные проекты и благотворительность более 1 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 22.08.2019. Группа ММК в I полугодии 2019 года направила на социальную поддержку и ...

03.09.2018 Группа ММК направила за I полугодие 2018 года на реализацию социальных программ более 1 млрд руб.

УрБК, Магнитогорск, 03.09.2018. В I полугодии 2018 года Группа Магнитогорского металлургического комбината направила на ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (397)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.