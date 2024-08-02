Затраты Группы ММК на реализацию социальных и благотворительных проектов за год выросли в два раза

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 18.08.2025. Группа ММК в первом полугодии 2025 года направила на реализацию социальных и благотворительных проектов 3,98 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос более чем в два раза. Тогда уровень затрат на эти цели составил 1,7 млрд руб., а за весь 2024 год — 4,5 млрд руб., сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината.За январь-июнь этого года почти 2,34 млрд руб. направлено на благотворительные проекты и инициативы: заботу о ветеранах, помощь детским специализированным учреждениям и школам, поддержку участников СВО и членов их семей, содействие городским и иногородним некоммерческим организациям.Другой крупный блок социальных затрат связан с обязательствами Группы ММК как работодателя. Речь идет о медицинских программах в рамках корпоративного добровольного медицинского страхования, поддержке пострадавших на производстве работников, бесплатных путевках для работающих во вредных условиях, компенсации стоимости питания (дотация на питание в объеме 155 руб. в день). Всего на эти цели в первом полугодии 2025 года израсходовано 415 млн руб.Еще 481 млн руб. составили расходы на льготы сотрудникам компании. В их числе — льготные путевки в санатории комбината, компенсация стоимости оздоровления детей в загородных центрах, скидки на посещение спортивных и культурных объектов, компенсация работникам до половины процентных платежей по ипотеке.Одновременно в Группе ММК выплачиваются подъемные после службы в армии или окончания вуза, предоставляются субсидии на приобретения жилья в размере 500 тыс. руб. талантливой молодежи — победителям конкурсов профессионального мастерства и научно-технических конференции. В целом на поощрение активных работников за 6 месяцев направлено 55 млн руб.Значимые средства — 690 млн рублей — в первом полугодии потрачены компанией на развитие социальных объектов города и комбината, а также санаторно-курортной инфраструктуры. В числе ключевых векторов поддержки — культурные, спортивные и образовательные учреждения, инвестиции в развитие АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть». В частности, в первом полугодии благодаря поддержке Группы ММК в ЦКМСЧ открылось обновленное и оснащенное современным медицинским оборудованием отделение сосудистой хирургии, где ежегодно будут проходить лечение 1300 человек. В санатории «Металлург» в Ессентуках сейчас завершается строительство нового жилого корпуса (95 номеров), запуск которого позволит дополнительно принимать на лечение и отдых 3 тыс. 700 человек в год.