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Вчера, 11:22

Регионы РФ могут получить право проводить внеплановые проверки бизнеса

УрБК, Москва, 04.03.2024. Правительство РФ планирует наделить региональные власти полномочиями проводить внеплановые проверки бизнеса и социальных учреждений без согласования с прокуратурой. Разработанное Минэкономразвития постановление кабинета министров должно быть вынесено на общественное обсуждение в ближайшее время, пишут «Известия».

В настоящее время внеплановые проверки без согласования с органами прокуратуры можно проводить в экстренных случаях, например, по поручению президента или председателя правительства. «Согласно документу, внеплановые инспекции можно будет проводить по поручению главы региона, а также руководителей контрольных органов на основании обращения уполномоченного по правам ребенка при президенте России», — пишет издание.

По мнению авторов постановления, нововведение положительно скажется на качестве проверок, так как региональные власти смогут реагировать более оперативно и точнее.
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