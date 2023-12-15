Регионы РФ могут получить право проводить внеплановые проверки бизнеса

УрБК, Москва, 15.12.2023. Правительство РФ продлило запрет на проведение внеплановых проверок бизнеса со стороны ...22.11.2023 Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году
Президент РФ Владимир Путин предложил председателю российского правительства Михаилу Мишустину продлить мораторий на ...22.11.2023 Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году
УрБК, Москва, 22.11.2023. Президент РФ Владимир Путин предложил председателю российского правительства Михаилу ...23.01.2015 В России начинаются внеплановые проверки предприятий общепита
УрБК, Москва, 23.01.2015. С 23 января Роспотребнадзор получил право проводить внеплановые проверки предприятий ...14.01.2015 Роспотребнадзор РФ будет проводить внеплановые проверки общепита и магазинов
УрБК, Москва, 14.01.2015. Роспотребнадзор получил разрешение с 23 января 2015 года проводить внеплановые проверки ...