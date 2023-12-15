Регионы РФ могут получить право проводить внеплановые проверки бизнеса

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Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин предложил председателю российского правительства Михаилу Мишустину продлить мораторий на ...

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году

УрБК, Москва, 22.11.2023. Президент РФ Владимир Путин предложил председателю российского правительства Михаилу ...

В России начинаются внеплановые проверки предприятий общепита

УрБК, Москва, 23.01.2015. С 23 января Роспотребнадзор получил право проводить внеплановые проверки предприятий ...

Роспотребнадзор РФ будет проводить внеплановые проверки общепита и магазинов

УрБК, Москва, 14.01.2015. Роспотребнадзор получил разрешение с 23 января 2015 года проводить внеплановые проверки ...