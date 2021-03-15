В Свердловской области уровень безработицы за год снизился на 0,8 процентного пункта

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В 2010 году уровень безработицы на Урале составил 7,4%

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2011. По Уральскому федеральному округу уровень безработицы в 2010 году составил 7,4%, ...