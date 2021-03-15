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В Свердловской области уровень безработицы за год снизился на 0,8 процентного пункта

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Свердловской области уровень безработицы в IV квартале 2023 года составил 2,4%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель снизился на 0,8 процентного пункта, говорится в исследовании РИА «Новости».

Самый низкий уровень безработицы среди российских регионов выявлен в Чукотском (1%) и Ямало-Ненецком (1,5%) автономных округах, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Хакасии (по 1,5%). Наиболее высокий — в Чечне (10,4%), Дагестане (12,5%) и Ингушетии (27,4%).

Среднее время поиска работы в Свердловской области в IV квартале 2023 года составило 5,2 месяца.
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