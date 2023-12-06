На Южном Урале среднее время поиска работы в IV квартале 2023 года составило 3,4 месяца

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Свердловской области уровень безработицы в IV квартале 2023 года составил 2,4%. По ...06.12.2023 На Южном Урале рост выданных ипотечных кредитов за два года составил 14%
УрБК, Челябинск, 06.12.2023. В Челябинской области в январе-октябре 2023 года было выдано 51 тыс. 858 ипотечных ...15.03.2021 Среднее время поиска работы в Свердловской области в III квартале 2020 года составило почти полгода
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В Свердловской области в III квартале 2020 года среднее время, которое соискатели ...16.03.2020 Число безработных в Челябинской области снизилось на 0,5% по сравнению с прошлым годом
УрБК, Челябинск, 16.03.2020. Число безработных в Челябинской области снизилось на 0,5% по сравнению с аналогичным ...28.10.2019 Челябинская область заняла 56 место в рейтинге регионов РФ с самой низкой безработицей
УрБК, Челябинск, 28.10.2019. В Челябинской области количество безработных в июне-августе 2019 года сократилось на 0,5% ...