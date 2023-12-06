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Вчера, 11:45

На Южном Урале среднее время поиска работы в IV квартале 2023 года составило 3,4 месяца

УрБК, Челябинск, 04.03.2024. В Челябинской области уровень безработицы в IV квартале 2023 года составил 2,2%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель снизился на 0,7 процентного пункта, говорится в исследовании РИА «Новости».

Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область третье место по уровню безработицы. Этот показатель ниже в ЯНАО (1,5%) и ХМАО (1,8%), выше — в Свердловской (2,4%), Тюменской (2,9%) и Курганской (4%) областях.

Среднее время поиска работы в Челябинской области в IV квартале 2023 года составило 3,4 месяца.
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