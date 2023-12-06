На Южном Урале среднее время поиска работы в IV квартале 2023 года составило 3,4 месяца

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УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Свердловской области уровень безработицы в IV квартале 2023 года составил 2,4%. По ...

На Южном Урале рост выданных ипотечных кредитов за два года составил 14%

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Среднее время поиска работы в Свердловской области в III квартале 2020 года составило почти полгода

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В Свердловской области в III квартале 2020 года среднее время, которое соискатели ...

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Челябинская область заняла 56 место в рейтинге регионов РФ с самой низкой безработицей

УрБК, Челябинск, 28.10.2019. В Челябинской области количество безработных в июне-августе 2019 года сократилось на 0,5% ...