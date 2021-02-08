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Механоремонтник ММК стал победителем в номинации «Машиностроение» на всероссийском конкурсе «Инженер года — 2023»

УрБК, Магнитогорск, 04.03.2024. Специалист службы качества и инжиниринга ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу компаний ММК) Алексей Широков стал победителем конкурса в номинации «Машиностроение (Конструкторское обеспечение)» на XXIV всероссийском конкурсе «Инженер года — 2023», сообщает пресс-служба компании.

На предприятии отмечают, что Алексей Широков — высококвалифицированный специалист, чьи профессионализм и творческий подход к делу вносят весомый вклад в техническое перевооружение ООО «МРК». Трудовую деятельность в механоремонтном комплексе он начал в 2012 году слесарем механосборочных работ. В 2014 году был переведен инженером по инструменту в службу качества и инжиниринга. С 2016 года работает ведущим инженером по испытаниям режущего инструмента инструментальной группы службы качества и инжиниринга.

Без отрыва от производства он в 2015 году окончил МГТУ им. Г.И. Носова по программе бакалавриата «Менеджмент». В 2020 году принимал участие в конкурсе «Траектория лидера», организованном ПАО «ММК» для молодых работников. Состоит в резерве руководителей службы качества и инжиниринга. Участник научно-технических конференций и технического батла.

Торжественный прием и чествование лауреатов конкурса «Инженер года-2023» состоялись в Москве в конце февраля. Победителям вручены дипломы и памятные медали «Лауреат конкурса» с занесением в реестр профессиональных инженеров России.
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