Механоремонтник ММК стал победителем в номинации «Машиностроение» на всероссийском конкурсе «Инженер года — 2023»

УрБК, Магнитогорск, 04.03.2024. Специалист службы качества и инжиниринга ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу компаний ММК) Алексей Широков стал победителем конкурса в номинации «Машиностроение (Конструкторское обеспечение)» на XXIV всероссийском конкурсе «Инженер года — 2023», сообщает пресс-служба компании.



На предприятии отмечают, что Алексей Широков — высококвалифицированный специалист, чьи профессионализм и творческий подход к делу вносят весомый вклад в техническое перевооружение ООО «МРК». Трудовую деятельность в механоремонтном комплексе он начал в 2012 году слесарем механосборочных работ. В 2014 году был переведен инженером по инструменту в службу качества и инжиниринга. С 2016 года работает ведущим инженером по испытаниям режущего инструмента инструментальной группы службы качества и инжиниринга.



Без отрыва от производства он в 2015 году окончил МГТУ им. Г.И. Носова по программе бакалавриата «Менеджмент». В 2020 году принимал участие в конкурсе «Траектория лидера», организованном ПАО «ММК» для молодых работников. Состоит в резерве руководителей службы качества и инжиниринга. Участник научно-технических конференций и технического батла.



Торжественный прием и чествование лауреатов конкурса «Инженер года-2023» состоялись в Москве в конце февраля. Победителям вручены дипломы и памятные медали «Лауреат конкурса» с занесением в реестр профессиональных инженеров России.