Механоремонтник ММК стал победителем в номинации «Машиностроение» на всероссийском конкурсе «Инженер года — 2023»

УрБК, Ектеринбург, 08.02.2021. Четыре сотрудника АО «УЭХК» (предприятие Топливной компании Росатом «ТВЭЛ» в г. ...26.09.2019 На ММК объявили о старте конкурса «Инженер года»
УрБК, Магнитогорск, 26.09.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате стартовал конкурс «Инженер года ПАО «ММК» ...12.03.2019 Сотрудники ЕВРАЗ НТМК стали победителями XIX Всероссийского конкурса «Инженер года»
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2019. Одними из победителей XIX Всероссийского конкурса «Инженер года» стали начальник бюро ...18.03.2014 Сотрудники ОАО «КБТМ» оказались среди победителей всероссийского конкурса «Инженер года-2013»
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2014. Сотрудники ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» (входит в состав ...07.12.2012 ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» приняло участие в ежегодном конкурсе на лучшее техническое решение
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2012. ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» приняло участие в третьем ежегодном ...