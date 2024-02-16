Официальный курс доллара США вырос на 49 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 01.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2024 года. Курс доллара США вырос на 49,13 коп., до 91,33 руб., евро — на 17,78 коп., до 98,72 руб.