Официальный курс доллара США вырос на 49 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 16.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2024 года. Курс ...08.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 46 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 08.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 февраля 2024 года. Курс ...02.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 02.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 февраля 2024 года. Курс ...25.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 36 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 25.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 января 2024 года. Курс ...18.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 70 коп., евро — на 45 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2024 года. Курс ...