УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:43

На площадке ММК 1 марта пройдет заседание СПП Челябинской области

УрБК, Магнитогорск, 01.03.2024. 1 марта председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников проведет объединенное заседание правления Челябинской региональной общественной организации и объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Об этом сообщает пресс-служба ММК.

Мероприятие пройдет на площадке санатория «Юбилейный», находящегося на балансе ММК. В заседании примут участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, депутаты Государственной думы и Совета Федерации, представители регионального правительства, депутаты Законодательного собрания Челябинской области и другие.

В. Рашников подведет итоги работы СПП Челябинской области в 2023 году, после этого участники обсудят задачи организации на 2024 год. Кроме того, участники заседания смогут заслушать доклад президента ГК InfoWatch председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Натальи Касперской о кибербезопасности и доклад генерального директора компании «Ашманов и партнеры» члена СПЧ при президенте РФ Игоря Ашманова о «цифровой гигиене» промышленных предприятий.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.05.2023 Председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова наградят медалью Челябинской области

УрБК, Магнитогорск, 22.05.2023. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о награждении ...

22.03.2022 Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников награжден медалью Федерации независимых профсоюзов России

УрБК, Магнитогорск, 22.03.2022. На объединенном заседании правления Челябинской региональной общественной организации ...

21.05.2021 Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области обсудит экологические проблемы региона

УрБК, Магнитогорск, 21.05.2021. Сегодня председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината ...

01.03.2019 В Челябинской области главы ММК обсудят с представителями власти и предпринимателями проект «Экология»

УрБК, Магнитогорск, 01.03.2019. Президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, председатель ...

05.10.2018 В Челябинске при участии ММК состоится юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей

УрБК, Магнитогорск, 05.10.2018. В Челябинске под председательством президента СПП Челябинской области, председателя ...

Популярные новости
16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом02.02.2024Битва за «Федерацию»07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником02.02.2024Погружение в искусство
Архив новостей
Март 2024 (8)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18