На площадке ММК 1 марта пройдет заседание СПП Челябинской области

УрБК, Магнитогорск, 01.03.2024. 1 марта председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников проведет объединенное заседание правления Челябинской региональной общественной организации и объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Об этом сообщает пресс-служба ММК.



Мероприятие пройдет на площадке санатория «Юбилейный», находящегося на балансе ММК. В заседании примут участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, депутаты Государственной думы и Совета Федерации, представители регионального правительства, депутаты Законодательного собрания Челябинской области и другие.



В. Рашников подведет итоги работы СПП Челябинской области в 2023 году, после этого участники обсудят задачи организации на 2024 год. Кроме того, участники заседания смогут заслушать доклад президента ГК InfoWatch председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Натальи Касперской о кибербезопасности и доклад генерального директора компании «Ашманов и партнеры» члена СПЧ при президенте РФ Игоря Ашманова о «цифровой гигиене» промышленных предприятий.