На площадке ММК 1 марта пройдет заседание СПП Челябинской области

УрБК, Магнитогорск, 22.05.2023. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о награждении ...22.03.2022 Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников награжден медалью Федерации независимых профсоюзов России
УрБК, Магнитогорск, 22.03.2022. На объединенном заседании правления Челябинской региональной общественной организации ...21.05.2021 Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области обсудит экологические проблемы региона
УрБК, Магнитогорск, 21.05.2021. Сегодня председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината ...01.03.2019 В Челябинской области главы ММК обсудят с представителями власти и предпринимателями проект «Экология»
УрБК, Магнитогорск, 01.03.2019. Президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, председатель ...05.10.2018 В Челябинске при участии ММК состоится юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей
УрБК, Магнитогорск, 05.10.2018. В Челябинске под председательством президента СПП Челябинской области, председателя ...