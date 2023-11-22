Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на реконструкцию цирка

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Администрация Екатеринбурга в феврале 2024 года выдала разрешение на строительство-реконструкцию государственного цирка имени В. И. Филатова. Об этом сообщает пресс-служба компании «Единый заказчик», которая будет заниматься обновлением объекта.



В настоящее время строители выполняют подготовительные работы, производят демонтаж отделочных покрытий, старых инженерных систем и оборудования арены цирка. Также уже смонтированы временные электроснабжение и отопление, ведется подготовка к усилению колонн и балок перекрытий.



В процессе реконструкции строители отремонтируют кровлю здания, усилят несущие конструкций, а также заменят все внутренние инженерные и слаботочные системы. Основные несущие элементы здания площадью 20 тыс. кв. м. будут сохранены, в частности внешний решетчатый ажурный купол, ставший визитной карточкой Екатеринбурга.



«Екатеринбургский государственный цирк получит не только обновленный фасад и уникальные внутренние интерьерные решения, но и высокотехнологичное оборудование. В зрительном зале цирка установят комфортные кресла с увеличенным пространством», — сказал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.



Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.