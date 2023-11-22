Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на реконструкцию цирка

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Проект реконструкции цирка в Екатеринбурге получил положительное заключение ...22.10.2021 Заслуженный архитектор РФ Михаил Вяткин прокомментировал отмену конкурса на реконструкцию цирка Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. Заслуженный архитектор РФ Михаил Вяткин прокомментировал отмену конкурса на ...22.10.2021 ФАС рассмотрит жалобу о нарушении законодательства в конкурсе по реконструкции здания Екатеринбургского цирка
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. Управление ФАС по Свердловской области 25 октября рассмотрит жалобу компании ...27.01.2020 На реконструкцию екатеринбургского цирка до 2024 года выделят 2,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2020. Правительство РФ выделит на реконструкцию екатеринбургского цирка 2,4 млрд руб. Об этом ...02.04.2019 Минкульт РФ будет софинансировать капремонт Екатеринбургского цирка
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2019. Министерство культуры РФ выделит половину средств, необходимых для капитального ремонта ...