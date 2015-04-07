В правительстве РФ упростили порядок подачи уведомлений о предпринимательской деятельности

УрБК, Москва, 29.02.2024. Российское правительство утвердило постановление, упрощающее для организации и ИП порядок подачи уведомлений о предпринимательской деятельности. Документ подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин, сообщает Telegram-канал правительства РФ. В частности, будет сформирован единый реестр уведомлений о предпринимательской деятельности, который будет открытым и общедоступным. Благодаря его запуску представители бизнеса освободятся от подачи в контролирующий орган сведений об изменении местонахождения организации, места осуществления деятельности или реорганизации, а также места жительства ИП и места осуществления деятельности. Отмечается, что эти данные автоматически будут подгружаться в единый реестр уведомлений из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Кроме того, сокращен перечень работ и услуг, о начале осуществления которых предпринимателям необходимо подавать уведомление в контролирующий орган. В том числе из него исключены работы и услуги по ремонту и обслуживанию бытовой техники и компьютеров, пошиву и ремонту обуви и одежды, перевозке грузов и другие.

Материалы по теме

В 2015 году более 500 свердловчан уведомили Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2015. За I квартал 2015 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области было ...

С начала 2014 года в Свердловской области зарегистрировано почти 1 200 уведомлений о старте предпринимательской деятельности

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2014. За 9 месяцев 2014 года в адрес управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...

С начала года в Свердловской области более 500 человек начали предпринимательскую деятельность

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2014. За I квартал 2014 года в адрес управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...

В 2013 году в Свердловской области зарегистрировано более 1 тыс. уведомлений о начале предпринимательской деятельности

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2014. За период с 2009 по 2013 год управлением Роспотребнадзора по Свердловской области ...

С начала 2010 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило свыше 700 уведомлений о начале предпринимательской деятельности

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2010. За I полугодие 2010 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области ...