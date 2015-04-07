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Вчера, 12:20

В правительстве РФ упростили порядок подачи уведомлений о предпринимательской деятельности

УрБК, Москва, 29.02.2024. Российское правительство утвердило постановление, упрощающее для организации и ИП порядок подачи уведомлений о предпринимательской деятельности. Документ подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин, сообщает Telegram-канал правительства РФ.

В частности, будет сформирован единый реестр уведомлений о предпринимательской деятельности, который будет открытым и общедоступным. Благодаря его запуску представители бизнеса освободятся от подачи в контролирующий орган сведений об изменении местонахождения организации, места осуществления деятельности или реорганизации, а также места жительства ИП и места осуществления деятельности.

Отмечается, что эти данные автоматически будут подгружаться в единый реестр уведомлений из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Кроме того, сокращен перечень работ и услуг, о начале осуществления которых предпринимателям необходимо подавать уведомление в контролирующий орган. В том числе из него исключены работы и услуги по ремонту и обслуживанию бытовой техники и компьютеров, пошиву и ремонту обуви и одежды, перевозке грузов и другие.
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