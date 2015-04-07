В правительстве РФ упростили порядок подачи уведомлений о предпринимательской деятельности

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2015. За I квартал 2015 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области было ...16.10.2014 С начала 2014 года в Свердловской области зарегистрировано почти 1 200 уведомлений о старте предпринимательской деятельности
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2014. За 9 месяцев 2014 года в адрес управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...11.04.2014 С начала года в Свердловской области более 500 человек начали предпринимательскую деятельность
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2014. За I квартал 2014 года в адрес управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...10.02.2014 В 2013 году в Свердловской области зарегистрировано более 1 тыс. уведомлений о начале предпринимательской деятельности
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2014. За период с 2009 по 2013 год управлением Роспотребнадзора по Свердловской области ...05.08.2010 С начала 2010 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило свыше 700 уведомлений о начале предпринимательской деятельности
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2010. За I полугодие 2010 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области ...