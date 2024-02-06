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В Екатеринбурге псевдосотрудник сотовой компании списал с банковского счета мужчины 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. В Екатеринбурге псевдосотрудник сотовой компании списал с банковского счета мужчины 1,3 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

Как пояснил потерпевший, ему через мессенджер позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотовой компании, и сообщил о необходимости продления договора на оказание услуг связи.

После того как мужчина дал согласие дистанционно продлить договор, ему на телефон стали приходить многочисленные уведомления от мобильного приложения и смс-сообщения от различных банков (включая банки, где у потерпевшего есть вклады) с кодами подтверждения.

Мужчину насторожили сообщения, которые ему стали поступать из банка, и, усомнившись в компетентности «сотрудника сотового оператора», он перестал отвечать на его звонки.

Далее потерпевший позвонил на горячие линии кредитных организаций, в которых у него открыты вклады. В одном из банков оператор сообщил ему, что на его счете вместо 1,3 млн руб. осталось всего 2 тыс. руб.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.
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