В Екатеринбурге псевдосотрудник сотовой компании списал с банковского счета мужчины 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В Екатеринбурге слесарь одного из автосервисов отдал аферистам, выдававшим себя за ...11.01.2024 В Екатеринбурге директор предприятия перевела кибермошенникам более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В Екатеринбурге руководитель компании перевела кибермошенникам 3 млн 290 тыс. руб. По ...13.10.2023 В Екатеринбурге сотрудник завода перевел аферистам 3,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Житель Верх-Исетского района Екатеринбурга стал жертвой финансовых махинаторов, ...28.08.2023 В Екатеринбурге инженер одной из энергетических компаний перечислил псевдоброкерам 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В отдел полиции №11 УМВД Екатеринбурга поступило заявление от местного жителя о том, ...27.03.2023 В Челябинской области кибермошенники заставили мужчину купить новый смартфон и перевести им более 1 млн рублей
УрБК, Челябинск, 27.03.2023. Житель города Кыштым перевел телефонным мошенникам более 1 млн руб. Для этого ...