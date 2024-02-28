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Вчера, 09:21

Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро — на 47 коп.

УрБК, Москва, 29.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 февраля 2024 года. Курс доллара США снизился на 17,33 коп., до 91,86 руб., евро — на 47,14 коп., до 99,45 руб.
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