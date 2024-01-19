Доход бюджета Свердловской области в 2023 году составил 448,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. По итогам 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ ...14.12.2023 В январе-ноябре 2023 года из Свердловской области в бюджет РФ поступило 681,8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. В январе-ноябре 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет ...07.06.2023 Доходы бюджета Свердловской области выросли на 35,3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. За январь-апрель 2023 года в бюджет Свердловской области поступило 139,9 млрд руб. ...17.09.2018 За 8 месяцев 2018 года в областной бюджет поступило доходов 159,7 млрд руб.
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. По оперативным данным регионального Минфина, доходов в областной бюджет за ...03.08.2018 Доходная часть бюджета Свердловской области за январь-июль 2018 года исполнена на 60,5%
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Доходная часть бюджета Свердловской области с января по июль 2018 года исполнена на ...