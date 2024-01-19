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Доход бюджета Свердловской области в 2023 году составил 448,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. Доходная часть бюджета Свердловской области в 2023 году составила 448,5 млрд руб., что на 74 млрд руб. больше соответствующего показателя 2022 года. Об этом сегодня рассказал министр финансов Свердловской области Александр Старков на брифинге в Екатеринбурге.

Объем доходов, поступивших в бюджет региона от уплаты НДФЛ в 2023 году, составил 14,3 млрд руб. (+13%), от уплаты налога на прибыль — 177 млрд руб. (+60%), от акцизных сборов — 29,5 млрд руб. (+10%), от упрощенной системы налогообложения (УСН) — 18,6 млрд руб. (+6,5%), от уплаты налога на имущество — 28,5 млрд руб. (+6%).

Индекс промышленного производства в 2023 году составил 111%, прибыль свердловских предприятий выросла на 20%, средняя зарплата в регионе увеличилась на 19,7%.
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