В конференции «Уральский путь» в Екатеринбурге принимают участие 200 компаний из 80 городов мира

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился увеличить темпы нанесения дорожной ...23.10.2019 В Екатеринбурге пройдет конференция в рамках VII международной модели ООН
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В Екатеринбурге 5 ноября 2019 года в 11.00 в рамках международной мини-модели ООН ...05.03.2015 В форуме 100+ Forum Russia 2015 в Екатеринбурге примут участие более 2 тыс. профессионалов высотного строительства
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2015. В форуме 100+ Forum Russia 2015 в Екатеринбурге, по предварительным данным, примут ...30.04.2014 В Екатеринбурге пройдет конференция «Открытый город: стратегия развития и формы публичности»
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2014. Всероссийская научная конференция «Открытый город: стратегии развития и формы ...09.07.2013 В Екатеринбурге начала работу Всероссийская конференция по информационным системам
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2013. Администрация Екатеринбурга и Екатеринбургская городская дума с 9 по 11 июля 2013 года ...