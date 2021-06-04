В конференции «Уральский путь» в Екатеринбурге принимают участие 200 компаний из 80 городов мира

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В Екатеринбурге начала работу международная научно-практическая дорожная конференция «Уральский путь». Открыл мероприятие глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В рамках конференции специалисты дорожного строительства обсуждают аспекты создания дорожной инфраструктуры: состав добавок в асфальтобетонное покрытие, особенности работы с битумом, нюансы уплотнения грунтов.



«Мероприятие объединило 455 специалистов дорожного строительства. Помимо представителей отечественных предприятий, на конференцию прибыли делегаты из Белоруссии, Казахстана, Китая и Германии. В общей сложности Екатеринбург принял профессионалов из более чем 200 компаний 80 городов мира», — подчеркивают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.



Столица Среднего Урала принимает конференцию уже в шестой раз.