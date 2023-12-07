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Вчера, 10:46

На 1,6 млрд рублей увеличено финансирование строительства школ и детских садов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился увеличить финансирование строительной госпрограммы на 2024 – 2027 годы до 28,5 млрд руб. В том числе на 1,6 млрд руб. выросло финансирование строительства школ и детских садов, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Так, на сегодняшний день в Екатеринбурге ведется строительство двух школ — на улице Рощинская и в Академическом районе. Запланировано строительство музыкальной школы им. С.В. Рахманинова.

В Краснотурьинске идет реконструкция школы на 500 мест. В поселке Кедровое Верхнепышминского городского округа строится школа на 550 мест.

Строительство еще 10 школ планируется начать в 2024 году. Самыми большими станут две трехэтажные школы на 550 мест в городском округе Верхняя Пышма.

Школы с детским садом начнут возводить в селах Арамашка, Киргишаны, Пристань.

Планируется заключить контракты на строительство школ в селе Петрокаменском Горноуральского городского округа, в поселках Сосьва и Ис Нижнетуринского городского округа.

Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства в Екатеринбурге в районе улиц Советская — Блюхера появится школа на 1,5 тыс. мест. Школу на 825 мест построят в Березовском.

Напомним, что с 2019 года в Свердловской области построена 31 школа. На базе муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и в малых городах, создано 355 центров образования «Точка роста» и четыре центра цифрового образования детей «IT-куб».
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