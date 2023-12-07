На 1,6 млрд рублей увеличено финансирование строительства школ и детских садов в Свердловской области

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 800 млн рублей на строительство школы в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга подписал постановление о строительстве двух новых школ

Александр Якоб проинспектировал ход строительства школ и детских садов в Чкаловском районе

В 2015 году в Екатеринбурге будет построено две новых школы

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2015. В 2015 году в Екатеринбурге планируется построить две новые школы. Одна из них, на 1 ...