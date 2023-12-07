На 1,6 млрд рублей увеличено финансирование строительства школ и детских садов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона ...27.10.2021 Глава Екатеринбурга подписал постановление о строительстве двух новых школ
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о строительстве новых зданий ...03.06.2015 Александр Якоб проинспектировал ход строительства школ и детских садов в Чкаловском районе
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб проинспектировал ход строительства и ...17.03.2015 В 2015 году в Екатеринбурге будет построено две новых школы
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2015. В 2015 году в Екатеринбурге планируется построить две новые школы. Одна из них, на 1 ...25.02.2011 В 2011 году в Свердловской области планируется построить пять школ
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2011. Пять новых общеобразовательных школ будут сданы в Свердловской области в 2011 году, ...