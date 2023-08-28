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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование региональной программы в сфере строительства до 2027 года на 28,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева финансирование региональной госпрограммы в сфере строительства до 2027 года увеличено на 28,5 млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Так, дополнительные средства позволят профинансировать строительство стадиона «Уральский трубник» в Первоуральске и шесть новых пожарных депо в муниципалитетах области.

В поселке Гари и Кировграде в рамках нацпроекта «Культура» будут построены культурно-досуговые центры, а в селе Каменноозерское по просьбам жителей появится новый дом культуры.

В Екатеринбурге по нацпроекту «Жилье и городская среда» продолжится обустройство площадок комплексной застройки в микрорайоне Солнечный и Академическом районе. Также смета предусматривает приобретение и строительство домов для жителей аварийного жилья.

В рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» уже идет строительство восьми зданий будущих поликлиник в Арамиле, Артемовском, Березовском, Екатеринбурге, Реже, Серове. В поселке Верхние Серги возводится амбулатория.

По нацпроекту «Демография» в госпрограмму в сфере строительства включены центр бокса в Краснотурьинске, спортивный комплекс в Богдановиче, легкоатлетический манеж в Каменске-Уральском, физкультурно-оздоровительные комплексы в Камышлове, Верхней Туре и Дегтярске.

Кроме того, в рамках госпрограммы в регионе появятся 12 новых школ и четыре детских сада.
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