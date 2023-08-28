Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование региональной программы в сфере строительства до 2027 года на 28,5 млрд рублей

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил почти 600 млн рублей на строительство социальных объектов

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Свердловская область получит средства на строительство восьми медицинских объектов в ...

Свердловская область до 2025 года получит средства на строительство восьми медицинских объектов

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 328 млн рублей на завершение строительства школ в Серове и Косулино

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил до 2027 года программу «Комплексное развитие сельских территорий»

На строительство социальных и иных объектов Свердловской области в 2014 году будет направлено более 24 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2013. Согласно закону Свердловской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый ...