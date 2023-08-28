Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование региональной программы в сфере строительства до 2027 года на 28,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил дополнительно 572,8 млн руб. ...29.05.2023 Свердловская область до 2025 года получит средства на строительство восьми медицинских объектов
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Свердловская область получит средства на строительство восьми медицинских объектов в ...19.05.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 328 млн рублей на завершение строительства школ в Серове и Косулино
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 328 млн руб. на завершение ...21.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил до 2027 года программу «Комплексное развитие сельских территорий»
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. Региональная государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий ...12.11.2013 На строительство социальных и иных объектов Свердловской области в 2014 году будет направлено более 24 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2013. Согласно закону Свердловской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый ...